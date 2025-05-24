Де Лаурентис: У меня не было никаких сомнений

Президент итальянского "Наполи" Аурелио Де Лаурентис высказался о дальнейших перспективах работы в клубе Антонио Конте, вчера выигравшего для его команды новый чемпионский титул Серии А.

Также президент клуба из Неаполя заявил:

"Даже если есть действующий контракт, мы должны уважать его решение и выбор. Если он согласится, мы с радостью вместе поедем в Лигу чемпионов. Мы уже работаем над тем, чтобы сделать "Наполи" еще сильнее".

Еще Аурелио Де Лаурентис рассказал интересную историю знакомства с тренером:

"Я встретил Конте в отпуске на Мальдивах, и он сразу меня убедил. Пока мы плавали и разговаривали, меня поразил его менталитет. Вплоть до того, что в ноябре 2023 года я хотел доверить ему команду, которая оказалась в затруднительном положении. Он ответил: "Президент, мы не вместе создавали эту команду, я не могу ее принять". Так что когда дело дошло до выбора тренера на этот сезон, у меня не было никаких сомнений, и я был прав".