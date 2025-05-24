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Де Лаурентис: У меня не было никаких сомнений

Италия

Президент в восторге от Конте

Де Лаурентис: У меня не было никаких сомнений

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Президент итальянского "Наполи" Аурелио Де Лаурентис высказался о дальнейших перспективах работы в клубе Антонио Конте, вчера выигравшего для его команды новый чемпионский титул Серии А.

"Если Конте хочет продолжить идти с нами дальше, мы будем рады. Но это не будет обязательством".

Также президент клуба из Неаполя заявил:

"Даже если есть действующий контракт, мы должны уважать его решение и выбор. Если он согласится, мы с радостью вместе поедем в Лигу чемпионов. Мы уже работаем над тем, чтобы сделать "Наполи" еще сильнее".

Еще Аурелио Де Лаурентис рассказал интересную историю знакомства с тренером:

"Я встретил Конте в отпуске на Мальдивах, и он сразу меня убедил. Пока мы плавали и разговаривали, меня поразил его менталитет. Вплоть до того, что в ноябре 2023 года я хотел доверить ему команду, которая оказалась в затруднительном положении. Он ответил: "Президент, мы не вместе создавали эту команду, я не могу ее принять". Так что когда дело дошло до выбора тренера на этот сезон, у меня не было никаких сомнений, и я был прав".

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Аурелио де Лаурентис Антонио Конте Серия А Наполи
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Источник:
La gazzetta dello sport
Опубликовал: Денис Снигур
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