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Де Лаурентис: У меня не было никаких сомнений
Президент в восторге от Конте
Президент итальянского "Наполи" Аурелио Де Лаурентис высказался о дальнейших перспективах работы в клубе Антонио Конте, вчера выигравшего для его команды новый чемпионский титул Серии А.
"Если Конте хочет продолжить идти с нами дальше, мы будем рады. Но это не будет обязательством".
Также президент клуба из Неаполя заявил:
"Даже если есть действующий контракт, мы должны уважать его решение и выбор. Если он согласится, мы с радостью вместе поедем в Лигу чемпионов. Мы уже работаем над тем, чтобы сделать "Наполи" еще сильнее".
Еще Аурелио Де Лаурентис рассказал интересную историю знакомства с тренером:
"Я встретил Конте в отпуске на Мальдивах, и он сразу меня убедил. Пока мы плавали и разговаривали, меня поразил его менталитет. Вплоть до того, что в ноябре 2023 года я хотел доверить ему команду, которая оказалась в затруднительном положении. Он ответил: "Президент, мы не вместе создавали эту команду, я не могу ее принять". Так что когда дело дошло до выбора тренера на этот сезон, у меня не было никаких сомнений, и я был прав".
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