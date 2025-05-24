Болонья – Дженоа. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

"Болонья" уже выиграла Кубок Италии и попала в Лигу Европы. Но команда наверняка хочет закончить чемпионат на мажорной ноте.

"Дженоа" обеспечила себе сохранение в Серии А, но готовы показать характер. В этом всё матче фаворит "на бумаге" известен, но что же будет на поле?

Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

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Серия А. 38-й тур

24 мая 2025. Болонья. "Стадио Ренато Далл’Ара"

Главный судья: Марко Мональди (Италия)

Трансляция: Megogo Футбол 3

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