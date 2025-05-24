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Болонья – Дженоа. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Матч начнётся в 19:00 по киевскому времени
Getty Images/Global Images Ukraine
"Болонья" уже выиграла Кубок Италии и попала в Лигу Европы. Но команда наверняка хочет закончить чемпионат на мажорной ноте.
"Дженоа" обеспечила себе сохранение в Серии А, но готовы показать характер. В этом всё матче фаворит "на бумаге" известен, но что же будет на поле?
Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.
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Онлайн видеотрансляция на платформе Megogo
Серия А. 38-й тур
24 мая 2025. Болонья. "Стадио Ренато Далл’Ара"
Главный судья: Марко Мональди (Италия)
Трансляция: Megogo Футбол 3
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Если у Вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.
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