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Болонья – Дженоа. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Италия

Матч начнётся в 19:00 по киевскому времени

Болонья – Дженоа. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Болонья" уже выиграла Кубок Италии и попала в Лигу Европы. Но команда наверняка хочет закончить чемпионат на мажорной ноте.

"Дженоа" обеспечила себе сохранение в Серии А, но готовы показать характер. В этом всё матче фаворит "на бумаге" известен, но что же будет на поле?

Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

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Серия А. 38-й тур

24 мая 2025. Болонья. "Стадио Ренато Далл’Ара"

Главный судья: Марко Мональди (Италия)

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Если у Вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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