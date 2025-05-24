Серия А. Болонья смазала празднования победы в Кубке

Серия А. 38-й тур

Болонья. "Ренато Даль'Ара"

"Болонья" - "Дженоа" 1:3

Голы: Орсолини 64 - Витинья 17, Вентурино 26, 43

"Болонья": Равалья, Холм (Де Сильвестри 46), Казале, Лукуми, Ликояннис (Калабрия 75), Фройлер (Фаббиан 81), Эбишер (Побега 46), Фергюсон, Орсолини, Кастро (Камбиаги 56), Ндой

"Дженоа": Сигрист (Соммарива 63), Де Винтер, Бани (Сабелли 63), Отоа, Мартин, Онана, Мазини, Нортон-Каффи (Корне 82), Вентурино (Экатор 63), Мессиас, Витинья (Экубан 63)

Предупреждения: Эбишер 38, Ликояннис 52, Орсолини 79, Калабрия 88, Лукуми 89 - Отоа 49, Онана 80

Главный арбитр: Марко Мональди

Сегодня "Болонья" играла первый домашний матч после победы в Кубке Италии, после первого выигранного трофея за 51 год. И одновременно - последний матч в сезоне на всех полях во всех турнирах. Так что "Ренато Даль'Ара" праздновал, устроил овацию игрокам и тренеру. Те, похоже, также перепраздновали, поскольку проиграли безразличной "Дженоа".

Играли хозяева поля активно. По ударам по воротам выиграли матч со счетом 15:5. Но пробивали недостаточно четко. Орсолини и Ндой в дебюте матча закручивали неточно, Эбишер в середине тайма бил слишком по центру. Во втором тайме вратари гостей уже работали. Но справились. Соммарива в концовке матча перевел удар Камбиаги в перекладину и отбил сложный удар Казале.

Орсолини отыграл один мяч, приняв длинный пас, подыграв себе головой и врезав от перекладины. Но этого не хватило. Поскольку гости ранее забили трижды. Витинья - с полулета с линии штрафной. Вентурино, 18-летний форвард без голов во взрослой карьере до этого матча, прорвался с защитником на спине мимо еще двоих и пробил в угол. Затем еще и замкнул прострел Витиньи.

Кубок превратил этот сезон "Болоньи" в исторический, незабываемый. Но в лиге она сделала недостаточно. После выхода на четвертое, лигочемпионское, место выиграла лишь один матч из восьми, проиграв четыре. Потому и не поднимется выше седьмого места, а может завершить и девятой. "Дженоа" же останется 13-ой, но очень довольна сезоном крепкого симпатичного середняка.

Руслан Малиновский в очередной раз не попал в заявку "Дженоа" из-за травмы.