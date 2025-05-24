  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Милан – Монца. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Милан – Монца. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Италия
Обновлено

Дерби географических соседей

Милан – Монца. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В матче 38 тура чемпионата Италии "Милан" примет "Монцу". "Россонерри" находятся на девятом месте в Серии А, "бело-красные" замыкают турнирную таблицу. Для "Монцы" поединок на Сан-Сиро станет прощальным в Серии перед вылетом во второй дивизион. В первом круге "Милан" победил благодаря голу Рейндерса. Повторится ли это снова?

  • Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live на Telegram UA-Football

Favbet
1.27
6.50
10.00
Узнать больше

РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

Чемпионат Италии, 38 тур

24 мая, 21:45. "Сан-Сиро" (Милан)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 3

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Мілан - Монца
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Серия А. Болонья смазала празднования победы в Кубке
yellow-arrow
Венеция - Ювентус. Анонс и прогноз матча Серии А на 25.05.2025
yellow-arrow
Болонья – Дженоа. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Милан Монца смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости