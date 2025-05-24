Милан – Монца. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

В матче 38 тура чемпионата Италии "Милан" примет "Монцу". "Россонерри" находятся на девятом месте в Серии А, "бело-красные" замыкают турнирную таблицу. Для "Монцы" поединок на Сан-Сиро станет прощальным в Серии перед вылетом во второй дивизион. В первом круге "Милан" победил благодаря голу Рейндерса. Повторится ли это снова?

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Чемпионат Италии, 38 тур

24 мая, 21:45. "Сан-Сиро" (Милан)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 3