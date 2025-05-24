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Болельщики Милана устроили протест. Известна причина

Италия

Собрались возле штаб-квартиры клуба

Болельщики Милана устроили протест. Известна причина

acmilan.com

Новина українською

"Милан" в финальном туре принимает "Монцу", уже вылетевшую из высшего дивизиона. Однако фанаты миланского клуба перед игрой решили устроить протест.

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Более 3000 болельщиков собрались возле штаб-квартиры команды, требуя отставки владельца Джерри Кардинале и всех директоров.

Milan fans protest: @86_longo

Напомним, что "россонери" уже знают, что пропустят еврокубки в следующем сезоне, заняв 9 место в чемпионате и проиграв финал Кубка Италии "Болонье". Кампания без выступлений на международной арене будет способствовать уходу футболистов и лидеров команды.

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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Иван Коломиец
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