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Болельщики Милана устроили протест. Известна причина
Собрались возле штаб-квартиры клуба
acmilan.com
"Милан" в финальном туре принимает "Монцу", уже вылетевшую из высшего дивизиона. Однако фанаты миланского клуба перед игрой решили устроить протест.
Более 3000 болельщиков собрались возле штаб-квартиры команды, требуя отставки владельца Джерри Кардинале и всех директоров.
Напомним, что "россонери" уже знают, что пропустят еврокубки в следующем сезоне, заняв 9 место в чемпионате и проиграв финал Кубка Италии "Болонье". Кампания без выступлений на международной арене будет способствовать уходу футболистов и лидеров команды.
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