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Наполи уверен в подписании звездного игрока

Италия

Воссоединение с другом возможно

Наполи уверен в подписании звездного игрока

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Наполи" до сих пор заинтересован в подписании Кевина Де Брюйне на следующий сезон.

Новые чемпионы Серии А планируют и дальше поддерживать контакты, чтобы попытаться убедить игрока и закрепить соглашение в начале следующей недели — сразу после его последнего матча за "Манчестер Сити".

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Президент клуба Аурелио Де Лаурентис предлагает игроку трехлетний контракт, по которому Кевин получит 27 миллионов евро, а также мгновенные выплаты после подписания соглашения.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Денис Снигур
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