Наполи уверен в подписании звездного игрока

"Наполи" до сих пор заинтересован в подписании Кевина Де Брюйне на следующий сезон.

Новые чемпионы Серии А планируют и дальше поддерживать контакты, чтобы попытаться убедить игрока и закрепить соглашение в начале следующей недели — сразу после его последнего матча за "Манчестер Сити".

Президент клуба Аурелио Де Лаурентис предлагает игроку трехлетний контракт, по которому Кевин получит 27 миллионов евро, а также мгновенные выплаты после подписания соглашения.