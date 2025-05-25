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Наполи уверен в подписании звездного игрока
Воссоединение с другом возможно
Getty Images / Global Images Ukraine
"Наполи" до сих пор заинтересован в подписании Кевина Де Брюйне на следующий сезон.
Новые чемпионы Серии А планируют и дальше поддерживать контакты, чтобы попытаться убедить игрока и закрепить соглашение в начале следующей недели — сразу после его последнего матча за "Манчестер Сити".
Президент клуба Аурелио Де Лаурентис предлагает игроку трехлетний контракт, по которому Кевин получит 27 миллионов евро, а также мгновенные выплаты после подписания соглашения.
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