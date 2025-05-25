Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Прощание с Серией А. Милан – Монца 2:0. Видео голов и обзор матча
Феликс начал забивать только в конце
Getty Images/Global Images Ukraine
В последнем туре итальянского чемпионата "Милан" дома принимал "Монцу". Гости прощались с Серией А, потому что заняли последнее место в турнирной таблице и вылетели. Еще и дверью не удалось хлопнуть: обескровленные россонерри без проблем победили. Два гола были оформлены во втором тайме. В том числе во втором матче отличился Жоау Феликс – это его единственные два гола в этом чемпионате.
- Більше новин зі світу футболу читайте в режимі Live у Telegram UA-Football
Серия А, 38 тур
"Милан" – "Монца" 2:0
Голы: Габбия 64, Жоау Феликс 74
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Примера. Известны все представители от Испании в еврокубках
- Динамо потеряло даже теоретические шансы на посев в 3-м квалификационном раунде ЛЧ. Соперника выберут среди статусных
- Только второй в истории. Шовковский установил легендарное достижение как игрок и тренер
- "Я очень сильно почувствовал эту разницу". Довбик сравнил Серию А с Ла Лигой
- Защитник Динамо подарил своей девушке косметологическую клинику. ФОТО
- Второй шанс для любви: жена игрока сборной Украины подтвердила примирение после измены
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000