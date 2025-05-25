Прощание с Серией А. Милан – Монца 2:0. Видео голов и обзор матча

В последнем туре итальянского чемпионата "Милан" дома принимал "Монцу". Гости прощались с Серией А, потому что заняли последнее место в турнирной таблице и вылетели. Еще и дверью не удалось хлопнуть: обескровленные россонерри без проблем победили. Два гола были оформлены во втором тайме. В том числе во втором матче отличился Жоау Феликс – это его единственные два гола в этом чемпионате.

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Серия А, 38 тур

"Милан" – "Монца" 2:0

Голы: Габбия 64, Жоау Феликс 74