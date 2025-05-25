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Торино – Рома. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Раньери продолжает борьбу за Лигу Чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine
Жаль, что далеко не все в последнем туре зависит от Довбика и компании. Они могут выиграть этот матч, впрочем, все равно не попасть в топ-4, нужно надеяться на потерю очков от "Ювентуса". Что поделаешь, так уж сложилось. Сейчас стоит думать только о том, как самим победить, а потом смотреть, что там у соперника.
Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в воскресенье, 25 мая.
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Серия А. 38-й тур.
25 мая. 21:45. Турин. "Стадио Олимпико"
Главный судья: Марко Ди Белло (Италия)
Трансляция: Megogo Football 2
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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