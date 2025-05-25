  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Торино – Рома. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Торино – Рома. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Италия

Раньери продолжает борьбу за Лигу Чемпионов

Торино – Рома. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Жаль, что далеко не все в последнем туре зависит от Довбика и компании. Они могут выиграть этот матч, впрочем, все равно не попасть в топ-4, нужно надеяться на потерю очков от "Ювентуса". Что поделаешь, так уж сложилось. Сейчас стоит думать только о том, как самим победить, а потом смотреть, что там у соперника.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в воскресенье, 25 мая.

Favbet
5.50
4.05
1.63
Узнать больше

РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

Серия А. 38-й тур.

25 мая. 21:45. Турин. "Стадио Олимпико"

Главный судья: Марко Ди Белло (Италия)

Трансляция: Megogo Football 2

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция матча "Торино" — "Рома"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

По теме
yellow-arrow
Прощание с Серией А. Милан – Монца 2:0. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Наполи уверен в подписании звездного игрока
yellow-arrow
Серия А. Болонья смазала празднования победы в Кубке, Милан победил на фоне протестов
Клаудио Раньери Серия А Чемпионат Италии Торино Артем Довбик Рома (Италия) смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости