Торино – Рома. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Жаль, что далеко не все в последнем туре зависит от Довбика и компании. Они могут выиграть этот матч, впрочем, все равно не попасть в топ-4, нужно надеяться на потерю очков от "Ювентуса". Что поделаешь, так уж сложилось. Сейчас стоит думать только о том, как самим победить, а потом смотреть, что там у соперника.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в воскресенье, 25 мая.

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Серия А. 38-й тур.

25 мая. 21:45. Турин. "Стадио Олимпико"

Главный судья: Марко Ди Белло (Италия)

Трансляция: Megogo Football 2

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Торино" — "Рома" Смотреть трансляцию

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