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Венеція – Ювентус. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Италия

Матч жизни для "Венеции"

Венеція – Ювентус. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ювентус" завершит сезон выездным матчем против "Венеции". Клуб из одноимённого города на воде будет крайне мотивирован, поскольку в случае победы будет шанс выбраться из зоны вылета, а также помочь "Роме" Артёма Довбика в борьбе за Лигу Чемпионов. Туринский коллектив это осознает и будет играть на победу.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в воскресенье, 25 мая.

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Серия А. 38-й тур.

25 мая. 21:45. Венеция. "Пьерлуиджи Пенцо"

Главный судья: Андреа Коломбо (Италия)

Трансляция: Megogo Football 4

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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Денис Снигур
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