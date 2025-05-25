Дополнительный плей-офф или даже монетка. Расклад перед последними матчами 38-го тура Серии А

Судьба Скудетто была решена в пятницу, но остается неясной судьба последнего места в Лиге Чемпионов, мест в Лиге Европы и Лиге Конференций, а также в борьбе против вылета. И везде борьба не менее плотна, чем за первое место. Команды за один тур могут упасть с четвертого на шестое, с 15-го на 18-ое места. Так что нас ожидают шесть сумасшедших матчей.

Следует отметить, что в борьбе против 18-го места, то есть против вылета, в случае равенства по набранным очкам между двумя командами назначается дополнительный плей-офф. А вот в борьбе за любые места ниже первого и выше 18-го плей-офф нет, а решают дополнительные показатели. Если они равны - придется решать жребию.

Матчи

Аталанта - Парма (21:45)

Венеция - Ювентус (21:45)

Торино - Рома (21:45)

Лацио - Лечче (21:45)

Эмполи - Эллас Верона (21:45)

Удинезе - Фиорентина (21:45)

Борьба за Еврокубки, в том числе последнее место в Лиге Чемпионов

4 "Ювентус" 37 17 16 4 55-33 67 5 Рома 37 19 9 9 54-35 66 6 "Лацио" 37 18 11 8 61-48 65 7 "Милан" 38 18 9 11 61-43 63 8 "Фиорентина" 37 18 8 11 57-39 62

4. Ювентус - 67 очков, разница мячей - 55:33 (+22)

Соперник: Венеция (в гостях)

Все в руках "Юве". Победа в Венеции - и он на четвертом месте. Проблема в том, что в гостях в лиге он не побеждал в последних пяти матчах, пропускал во всех пяти, в последних 13-ти в гостях побеждал лишь трижды. В 11-ти из 12-ти последних гостевых матчей лиги он пропускал. Именно на выезде он недобрал очки, которые могли обеспечить место в Топ-4 заранее.

Игор Тудор тренировал команду в последних восьми турах и в гостях так и не победил - три ничьи и поражение. Правда, 1:1 против "Ромы", "Болоньи" и "Лацио" были солидными, приличными, неплохими по игре и также важными в стратегическом плане, позволившими удержать преимущество над этими соперниками в турнирной таблице. Так что - положительными результатами.

Поражение со счетом 0:1 в Парме - другая история. Ведь "Парма" - как раз команда калибра "Венеции". Обе прямо сейчас борются против вылета. И задача для "Ювентуса" на том выезде стояла одна - победа. Играли там "бьянконери" неплохо, атаковали, создавали, но качества, резкости, порядка не хватило. Тудор сказал, что не хватило "всего понемногу".

В каденции Тудора темп набора очков "Юве" в лиге повысился совсем ненамного по сравнению с каденцией Тьяго Мотты - на 0.09 в среднем за матч. Поэтому, да и просто из-за возможности пригласить более статусного тренера, хорват выглядит временным. Разговоры об Антонио Конте идут постоянно и вносят беспокойство в клуб, команду и голову нынешнего тренера.

В целом "Ювентус" Игора нельзя сказать, что плох. Выглядит довольно организованно, солидно, собранно. Но и нельзя сказать, что он особо впечатляет. Ни одна победа Тудора из четырех на посту не была легкой. Вообще легких побед во второй половине сезона у команды нет. Такую нужно искать где-то осенью. Так что она способна и оступиться. Тем более - на выезде.

Вместе с тем, как раз игра в последнем матче была ее наиболее впечатляющей как минимум с января, а то и с ноября. Она не позволяла "Удинезе" ничего, давила. Первый тайм, например, выиграла по ударам по воротам со счетом 16:3, по владению мячом - 73:27. Тудор был очень доволен выступлением против собранного соперника и не имел никаких претензий.

Впрочем, ведь и при такой игре первый гол состоялся лишь на 61-ой минуте из-за грубой ошибки, подарка соперника в своей штрафной. А второй состоялся на 88-ой. Да и в целом соперник был безразличным, ему ничего не было нужно.

"Венеция" же борется против вылета. Проиграла лишь три из последних 12-ти матчей лиги. В частности, добыв 0:0 против "Аталанты", дома 0:0 против "Лацио" и даже "Наполи", победив дома "Фиорентину" (2:1). Ей нужна лишь победа, что, возможно, в пользу "Ювентуса", ведь хозяева будут вести себя авантюрно. Но это значит, что и с запредельной мотивацией.

В первом круге команды встречались в Турине в декабре. Тогда "Венеция" играла очень храбро. Рано пропустила, но забила дважды, в том числе на 83-ей минуте, в итоге пропустила с пенальти на 95-ой и сыграла 2:2. В целом два из последних трех очных матчей на всех полях завершились ничьими - 1:1 и 2:2, еще один "Ювентус" выиграл сложно, со счетом 2:1.

В кадровом плане "Юве" не слишком готов. Проблемы в центре обороны постоянны, и туда приходится ставить крайних защитников. Приходится даже переходить от трех центральных защитников на поле к двум и назад. На этот раз на поле в центре обороны могут выйти правый защитник, левый защитник, опорник или травмированный Вейга. Других вариантов нет.

Исторически "Ювентус" знает, что делать в такие решающие моменты, умеет собираться и выгрызать нужный результат как никто в Италии. Однако в нынешнем сезоне он не выглядит историческим, классическим "Ювентусом". Слишком много результатов упустил, в том числе в концовках матчей, слишком много мячей пропустил. Каким он предстанет в Венеции?

5. Рома - 66 очков, разница мячей - 54:35 (+19)

Соперник: Торино (в гостях)

Все было в руках "Ромы" после 1:1 в матче "Лацио" - "Ювентус". Победы над "Аталантой", "Миланом" и "Торино" - и "волки" бы праздновали выход в Лигу Чемпионов. Но они проиграли в Бергамо. А победы над "Миланом" хватило лишь для текущего пятого места. Нужно побеждать "Торино" и ждать ничьей или поражения "Ювентуса" в Венеции.

Вообще-то, теоретически может хватить и ничьей против "Торино". Если "Ювентус" проиграет "Венеции" с разницей в три мяча. При этом "Рома" должна забить в последнем туре на два мяча больше, чем "Юве" (0:3 и 2:2, 1:4 и 3:3 и т.д.). Если же забьет на один мяч больше, тогда команды будут полностью равны, и решит жребий. Но стоит ли на такое рассчитывать?

"Рома" должна смотреть и назад. Она может пробиться в Лигу Чемпионов, но может и потерять место в Лиге Европы и опуститься в Лигу Конференций. Более того - пропустив вперед в турнирной таблице "Лацио", чего никогда не хочется делать. В предыдущем сезоне она опередила "Лацио" в таблице впервые после четырех сезонов подряд позади него и хочет сохранить это.

Также важна эмоциональная составляющая. Клаудио Раньери уходит на тренерскую пенсию, и хочется проводить обожаемого наставника наилучшим образом. Тем более, что сам он постоянно повторяет: "Главное - не жалеть ни о чем после окончания сезона". Если "Ювентус" вдруг оступится, но "Рома" не выполнит свою работу - она сильно пожалеет. И подведет Клаудио.



В каком она состоянии? В хорошем. После победы над "Миланом" и эмоциональных проводов Раньери в последнем матче на "Стадио Олимпико". Та победа, правда, не была легкой. Соперник играл вдесятером с 21-ой минуты, но еще и сравнял счет, а второй гол ему забили на 58-ой. До этого же состоялось поражение от "Аталанты" в бурном матче из-за гола на 76-ой минуте.

В поражении в Бергамо Раньери обвинил арбитров, бушуя так, как у него редко увидишь. Хотя вроде бы удалось успокоиться.

В целом следует отметить, что при Раньери "Рома" наладила результаты, оборону, но не игру в атаке. Хотя и забивала в последнем 21-ом матче лиги на всех полях и в последних десяти - в гостях. Наиболее популярный результат в ее матчах в лиге в последнее время - 1:0. Три в последних пяти матчах, шесть в последних десяти, восемь в последних 14-ти. Голы даются тяжело.

Что уж говорить, если лучший бомбардир команды в сезоне в лиге - Артем Довбик - забил лишь 12 мячей, подвергается критике. При этом забил ровно в два раза больше, чем ближайший преследователь. Больше шести никто другой в команде не забил. Украинец еще и травмирован, пропустил предыдущий матч. Хотя сегодня и в заявке, с первых минут не выйдет.

Также Пауло Дибала и Лоренцо Пеллегрини завершили сезон из-за травм. А ведь именно от них ожидали и забивать самим, и постоянно поставлять мячи Довбику и другим игрокам.

В целом результаты "Ромы" в последние месяцы феноменальны - 15 побед, пять ничьих, одно поражение. Но ведь поражение состоялось в предыдущем гостевом матче. Два из трех предыдущих гостевых она не выиграла.

Выезд к "Торино", хотя он и середняк и завершил сезон, сложен для всех. "Торо" проиграл последний домашний матч, но самому "Интеру" (0:2), борясь солидно, а до этого девять домашних матчей подряд не проигрывал. Он никогда не разваливается, всегда борется. В 2025-ом году играл вничью с "Ювентусом", "Лацио", "Фиорентиной", "Аталантой", победил "Милан".

Правда, в последних четырех матчах на всех полях он набрал лишь одно очко. Он недоволен сезоном, главный тренер Паоло Ваноли это признает. Признает, что мог сделать больше и что, если болельщики будут освистывать команду, она это заслужила. А протест и вправду ожидается. Большей частью - против руководства клуба, но и против игроков.

При этом болельщики "Торо" как раз не хотят, чтобы их команда помогала ненавистному "Ювентусу". В принципе, хотят, чтобы проиграла "Роме". Так что атмосфера на трибунах "Олимпико Гранде Торино" (а они будут заполнены) ожидается сюрреалистичной.

"Рома" не играла в Лиге Чемпионов с сезона 2018/19, и с тех пор никогда не была даже близкой к выходу туда. Сейчас близка. Сумеет ли она преподнести такой замечательный прощальный подарок Раньери? К сожалению для нее, далеко не все зависит от нее.

6. Лацио - 65 очков, разница мячей 61:48 (+13)

Соперник: Лечче (дома)

В принципе, держал судьбу выхода в Лигу Чемпионов в своих руках и "Лацио". В последних шести турах он играл на "Стадио Олимпико" против "Ромы" и "Ювентуса". Но победить их не смог, сыграв лишь 1:1. Причем в обоих матчах пришлось отыгрываться, и во втором удалось сделать это лишь на 95-ой минуте. При том, что "Юве" играл с 60-ой вдесятером.

В предыдущем туре "лациале" отыгрались против "Интера" на 90-ой, но также лишь на ничью. Отыгрывались в целом дважды, и автор обоих голов Педро стал героем Неаполя. Поскольку именно эта потеря очков оказалась для "Интера" фатальной в борьбе за Скудетто.

Но, похоже, и для самого "Лацио" эта потеря очков была фатальной в борьбе за четвертое место.

Также в последнее время подопечные Марко Барони еле спаслись от домашнего поражения от "Пармы", уйдя с 0:2 на 2:2 (вновь два гола Педро). То есть характер они проявляют в концовках матчей. Но это и означает, что сама игра до концовки недостаточно хороша, не приносит преимущество, ввергает в яму, из которой потом приходится героически выбираться.

В последних 15-ти турах "орлы" проиграли лишь однажды, но и победили лишь шесть раз. Слишком много ничьих. Три из последних четырех результатов - ничьи. Дома и вовсе во всех последних шести матчах они сыграли вничью, выиграли лишь один из последних 11-ти матчей. Так что и победа над "Лечче" на "Стадио Олимпико" им отнюдь не обеспечена.

Не обеспечена еще и из-за соперника. "Лечче" как раз победил неделю тому после 13-ти туров без побед ("Торино", дома, 1:0). Он идет 17-ым, отчаянно борется против вылета и ныне выходит на дополнительный плей-офф. А может же быть и хуже - прямой вылет. То есть каждое очко на вес золота.

В трех из четырех последних матчей салентини не проиграли. В том числе 1:1 в гостях с "Аталантой". Проиграли лишь "Наполи" (0:1), пропустив со штрафного удара и борясь очень плотно и яростно. Будут так и в Риме. А "Лацио" как раз в мае играл против их конкурента - "Эмполи" - и победил лишь со счетом 1:0 (в гостях), хотя 38 минут играл в численном большинстве.

"Лацио" сейчас тяжело. И против аутсайдеров как "Эмполи", "Парма" и "Лечче", и вообще против всех. Он уже давно выглядит уставшим, тяжеловесным. Потерял скорость, которая для него критически важна. Хотя несомненно борется.

От него не требуют Лигу Чемпионов любой ценой. Эксперты даже не ожидали, что будет плотно бороться за нее до последнего тура. Его сезон уже считают успешным, и выход в любой Еврокубок удовлетворит. Но все же хочется опередить "Рому". Да и владелец клуба Клаудио Лотито как раз недоволен последними месяцами, потому будущее Барони в клубе под вопросом.

Осложняет положение "орлов" отставание от "Ювентуса" и "Ромы" по дополнительным показателям. При равенстве очков с любой из этих команд "Лацио" останется позади. Как и при равенстве очков с "Фиорентиной". А это также важно, ведь теоретически "фиалки" еще могут оставить "лациале" без Еврокубков. Победа над "Удинезе" и поражение "Лацио" от "Лечче" обеспечат это.

Флорентийцы в целом недовольны своим сезоном. До мая они шли очень хорошо, боролись. Но в мае в лиге проиграли два матча подряд, а в Лиге Конференций вылетели в полуфинале. Потому в клубе неспокойно, будущее и главного тренера Раффаэле Палладино, и спортивного директора Даниэле Праде под вопросом. Обоим приходится отбиваться от прессы.

"Фиорентина" несколько улучшила состояние и настроение победой в ярком Апеннинском дерби дома над "Болоньей" неделю тому - 3:2. Впрочем, добытой на 84-ой минуте. Уверенных побед не было уже более двух месяцев. Она способна победить в Удине безразличного соперника, но такой выезд непрост для всех. Да и для выхода в Лигу Конференций еще нужно поражение "Лацио".

Борьба против вылета

15 Верона 37 9 7 21 32-65 34 16 "Парма" 37 6 15 16 41-56 33 17 Лечче 37 7 10 20 26-58 31 18 "Эмполи" 37 6 13 18 32-57 31 19 Венеция 37 5 14 18 30-53 29 20 Монца 38 3 9 26 28-69 18

В борьбе против 18-го и 19-го мест ("Монца" точно 20-ая), остаются пять команд. Наихудшее положение - у "Венеции". Ей нужно побеждать "Ювентус" и еще и ждать, чтобы "Лечче" и "Эмполи" не победили. Обязательно - оба. Если хотя бы один из них победит, венецианцы вылетят даже со своей победой.

"Эмполи" Виктора Коваленко и "Лечче" на данный момент выходят на очный дополнительный плей-офф. При этом "Эмполи" в лучшей форме. Он победил в двух последних матчах. А сегодня его матч - теоретически наименее сложный из всех пяти. Дома, и не против "Ювентуса", "Аталанты" или "Лацио", а против "Вероны". С другой стороны, сама "Верона" борется против вылета.

"Эллас" нужно лишь одно очко для обеспечивания места в лиге без всяких плей-офф. Но удастся ли добыть его на таком жарком выезде против прямого конкурента?

"Парме", возможно, хватит лишь победы. А добывать ее придется в гостях у "Аталанты". Которая завершила сезон, но все же гранд, третья команда лиги. Хотя против грандов "Парма" как раз играет хорошо - шесть последних матчей против команд Топ-9 без поражений, в том числе 0:0 против "Наполи" неделю тому и ничьи в гостях с "Лацио" и "Фиорентиной" в апреле.

Разумеется, возможна ситуация, при которой более двух команд в борьбе против вылета завершат в равенстве очков. Тогда будут считать очные матчи между всеми в одной общей таблице. В Италии это называют Classifica Avulsa. Набранные очки, затем разницу мячей. А затем - общую разницу мячей в лиге, общее число забитых в лиге. И вариантов здесь хватает.

Если равенство будет с обоими местами в зоне вылета, 18-ым и 19-ым, то худшая в Classifica Avulsa вылетит с 19-го места, а две команды над ней сыграют дополнительный плей-офф. Если равенство будет лишь с одним местом в зоне вылета, 18-ым, лучшие в Classifica Avulsa останутся в лиге, а две худшие сыграют дополнительный плей-офф.

Если в Classifica Avulsa окажутся "Венеция", "Лечче" и "Эмполи" (то есть "Венеция" победит, а остальные двое сыграют вничью), тогда "Эмполи" вылетит, а "Венеция" и "Лечче" сыграют плей-офф. Если - "Верона", "Лечче" и "Эмполи" (то есть "Парма", "Лечче" и "Эмполи" победят, а "Верона" проиграет), "Парма" и "Лечче" останутся, "Венеция" вылетит, а "Эмполи" и "Верона" сыграют плей-офф.

Если же "Верона", "Парма", "Лечче" и "Эмполи" все выйдут на 34 очка, то "Венеция" вылетит, "Лечче" и "Эмполи" остаются, а "Верона" и "Парма" сыграют дополнительный матч плей-офф.

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