Италия
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Кевин Де Брюйне в шаге от подписания контракта с итальянским клубом
Очень серьезный игрок для Конте
Фото - Manchester City FC
Похоже, президент неаполитанского клуба уговорил бельгийца переехать в Италию.
Как сообщил Джанлука Ди Марцио, Кевин Де Брюйне достиг договоренностей с клубом и решил подписать контракт с "Наполи", соглашение близко к завершению.
Кевин должен получить трехлетний контракт и большую сумму подъемных.
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Источник:Gianluca Di Marzio
Опубликовал: Денис Снигур
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