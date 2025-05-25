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Кевин Де Брюйне в шаге от подписания контракта с итальянским клубом

Италия

Очень серьезный игрок для Конте

Кевин Де Брюйне в шаге от подписания контракта с итальянским клубом

Фото - Manchester City FC

Новина українською

Похоже, президент неаполитанского клуба уговорил бельгийца переехать в Италию.

Как сообщил Джанлука Ди Марцио, Кевин Де Брюйне достиг договоренностей с клубом и решил подписать контракт с "Наполи", соглашение близко к завершению.

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Кевин должен получить трехлетний контракт и большую сумму подъемных.

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Серия А Наполи Кевин Де Брюйне
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Источник:
Gianluca Di Marzio
Опубликовал: Денис Снигур
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