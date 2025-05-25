Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Монетка, Classifica Avulsa, плей-офф, серия пенальти без овертайма. Все варианты в случае завершения команд Серии А в равенстве очков
Более подробное разъяснение
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня в 21:45 по Киевскому времени состоятся шесть последних матчей 38-го тура Серии А, последнего полного. Все они имеют реальное значение. Решится судьба последнего места в Лиге Чемпионов, также мест в Лиге Европы и Лиге Конференций. Кроме того, определятся две команды, которые присоединятся к "Монце" и вылетят из Серии А.
Теоретически по итогам тура в борьбе за места в каждом из трех Еврокубков, а также в борьбе против вылета, команды могут завершить с одинаковым количеством очков. В борьбе против вылета сразу четыре команды могут завершить в равенстве очков. Мы решили пояснить, что произойдет в таких ситуациях.
Матчи
Аталанта - Парма (21:45)
Венеция - Ювентус (21:45)
Торино - Рома (21:45)
Лацио - Лечче (21:45)
Эмполи - Эллас Верона (21:45)
Удинезе - Фиорентина (21:45)
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|38
|24
|10
|4
|59-27
|82
|2
|38
|24
|9
|5
|79-35
|81
|3
|37
|22
|8
|7
|76-34
|74
|4
|37
|17
|16
|4
|55-33
|67
|5
|37
|19
|9
|9
|54-35
|66
|6
|37
|18
|11
|8
|61-48
|65
|7
|38
|18
|9
|11
|61-43
|63
|8
|37
|18
|8
|11
|57-39
|62
|9
|38
|16
|14
|8
|57-47
|62
|10
|38
|13
|10
|15
|49-52
|49
|11
|37
|10
|14
|13
|39-43
|44
|12
|37
|12
|8
|17
|39-53
|44
|13
|38
|10
|13
|15
|37-49
|43
|14
|38
|9
|9
|20
|40-56
|36
|15
|37
|9
|7
|21
|32-65
|34
|16
|37
|6
|15
|16
|41-56
|33
|17
|37
|7
|10
|20
|26-58
|31
|18
|37
|6
|13
|18
|32-57
|31
|19
|37
|5
|14
|18
|30-53
|29
|20
|38
|3
|9
|26
|28-69
|18
В борьбе за четвертое место, последнее лигочемпионское, лидирует "Ювентус", опережая на одно очко "Рому" Артема Довбика и на два - "Лацио". Равенство между всеми тремя вместе невозможно. В случае равенства очков между "Ювентусом" и "Лацио" выше будет "Ювентус" благодаря очным матчам, в случае равенства между "Ромой" и "Лацио" выше будет "Рома" по той же причине.
Сложнее ситуация в случае равенства очков между "Ювентусом" и "Ромой". Оно может быть достигнуто лишь в случае поражения первого и ничьей второй. Тогда решат не очные матчи, поскольку в них также равенство. А прежде всего - общая разница мячей. Здесь "Ювентус" опережает на три. Если она сравняется, решат забитые мячи. Ныне "Ювентус" опережает на один забитый.
В итоге может сложиться интересная ситуация. В случае поражения "Ювентуса" от "Венеции" с разницей в три мяча и ничьей "Ромы", причем "Рома" забьет на один мяч больше, чем "Ювентус" (например, 0:3 и 1:1, 1:4 и 2:2, 2:5 и 3:3 и т.д.), команды будут полностью равны по всем показателям. Тогда их судьбу решит жребий. Фигурально выражаясь - подбрасывание монетки.
Кроме этого, следует отметить, что "Лацио", в отличие от "Ювентуса" и "Ромы", еще не обеспечил себе место в Еврокубках. В случае поражения "орлов" от "Лечче" и победы "Фиорентины" над "Удинезе" именно "Фиорентина" окажется в Лиге Конференций. Благодаря результатам в очных матчах против "Лацио".
В борьбе против вылета при равенстве очков решают не дополнительные показатели. А назначаются дополнительные два матча плей-офф. Дополнительные показатели тогда лишь решат, кто будет принимать какой матч. Лучшая по ним будет принимать ответный. В случае ничьей по итогам этого плей-офф (голы в гостях не дают преимущество) сразу же назначается серия пенальти. Без дополнительного времени.
На данный момент "Лечче" и "Эмполи" Виктора Коваленко равны на 17-18 местах. Если 38-й тур ничего не изменит, именно они сыграют дополнительный плей-офф ("Венеция" тогда вылетит). Причем "Лечче" будет принимать ответный матч благодаря преимуществу по очным матчам. Он вообще опережает по очным матчам всех конкурентов, в том числе "Венецию".
Возможно равенство очков между "Венецией" и "Эмполи" (по 32) в непосредственной борьбе против вылета, и тогда преимущество по дополнительным показателям у первой. Также следует отметить, что по дополнительным показателям "Верона" уступает "Эмполи", "Парма" уступает всем, "Эмполи" уступает "Венеции" и "Лечче" и опережает "Парму" и "Верону".
Более сложная ситуация возникнет, если три или четыре команды завершат в равенстве очков. Тогда вступит в действие то, что в Италии называют Classifica Avulsa - единая внутренняя таблица очных матчей между более двух команд с равенством очков. Там будут считать набранные очки в очных матчах, разницу мячей. А затем - общую разницу мячей в лиге, общее число забитых в лиге.
Если равенство будет с обоими местами в зоне вылета, 18-ым и 19-ым, то худшая в Classifica Avulsa вылетит с 19-го места, а две команды над ней сыграют дополнительный плей-офф. Если равенство будет лишь с одним местом в зоне вылета, 18-ым, лучшие в Classifica Avulsa останутся в лиге, а две худшие сыграют дополнительный плей-офф.
Classifica Avulsa в борьбе против вылета ныне возможна на 32-ух или 34-ех очках. Если в ней окажутся "Венеция", "Лечче" и "Эмполи" (то есть "Венеция" победит в 38-ом туре, а остальные двое сыграют вничью, и все трое наберут по 32 очка), тогда "Эмполи" вылетит, "Парма" и "Верона" останутся, а "Венеция" и "Лечче" сыграют плей-офф. Причем принимать ответный матч будет "Лечче".
Если в Classifica Avulsa окажутся "Верона", "Лечче" и "Эмполи", выйдя на 34 очка (то есть "Парма", "Лечче" и "Эмполи" победят в 38-ом туре, а "Верона" проиграет), "Парма" и "Лечче" останутся в Серии А, "Венеция" вылетит, а "Эмполи" и "Верона" сыграют плей-офф, причем принимать ответный матч будет "Эмполи".
Если же "Верона", "Парма", "Лечче" и "Эмполи" все выйдут на 34 очка (поражение "Вероны", ничья "Пармы", победы "Лечче" и "Эмполи"), то "Венеция" вылетит, "Лечче" и "Эмполи" остаются, а "Верона" и "Парма" сыграют плей-офф, причем принимать ответный матч будет "Верона".
В целом в борьбе против вылета определилось преимущество в любой ситуации, и, в отличие от борьбы "Ювентуса" и "Ромы", жребий не понадобится. А мог бы понадобиться для определения, кто будет играть ответный матч плей-офф либо для распределения мест в Classifica Avulsa перед плей-офф.
Вполне понимаю, что все эти расклады совершенно запутали вас, вызвали головную боль. Но их не нужно сейчас скрупулезно изучать. Просто оставить как памятку и заглядывать во время или после матчей, чтобы сразу же понять, в каком состоянии в текущий момент ваша любимая команда при равенстве очков.
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Популярное сейчас
- Шахтер договорился о контракте с новым главным тренером – Фабрицио Романо
- У Джека Грилиша есть варианты продолжения карьеры
- Легенда аргентинского футбола в третий раз стал отцом: в семье родилась дочь Мила
- "Я очень сильно почувствовал эту разницу". Довбик сравнил Серию А с Ла Лигой
- Игроки Динамо устроили семейный день после чемпионства
- Екатерине Усик – 37: Жена украинского чемпиона провела две фотосессии ко Дню рождения