Монетка, Classifica Avulsa, плей-офф, серия пенальти без овертайма. Все варианты в случае завершения команд Серии А в равенстве очков

Сегодня в 21:45 по Киевскому времени состоятся шесть последних матчей 38-го тура Серии А, последнего полного. Все они имеют реальное значение. Решится судьба последнего места в Лиге Чемпионов, также мест в Лиге Европы и Лиге Конференций. Кроме того, определятся две команды, которые присоединятся к "Монце" и вылетят из Серии А.

Теоретически по итогам тура в борьбе за места в каждом из трех Еврокубков, а также в борьбе против вылета, команды могут завершить с одинаковым количеством очков. В борьбе против вылета сразу четыре команды могут завершить в равенстве очков. Мы решили пояснить, что произойдет в таких ситуациях.

Матчи

Аталанта - Парма (21:45)

Венеция - Ювентус (21:45)

Торино - Рома (21:45)

Лацио - Лечче (21:45)

Эмполи - Эллас Верона (21:45)

Удинезе - Фиорентина (21:45)

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Наполи" 38 24 10 4 59-27 82 2 "Интер" 38 24 9 5 79-35 81 3 "Аталанта" 37 22 8 7 76-34 74 4 "Ювентус" 37 17 16 4 55-33 67 5 Рома 37 19 9 9 54-35 66 6 "Лацио" 37 18 11 8 61-48 65 7 "Милан" 38 18 9 11 61-43 63 8 "Фиорентина" 37 18 8 11 57-39 62 9 "Болонья" 38 16 14 8 57-47 62 10 Комо 38 13 10 15 49-52 49 11 "Торино" 37 10 14 13 39-43 44 12 "Удинезе" 37 12 8 17 39-53 44 13 "Дженоа" 38 10 13 15 37-49 43 14 "Кальяри" 38 9 9 20 40-56 36 15 Верона 37 9 7 21 32-65 34 16 "Парма" 37 6 15 16 41-56 33 17 Лечче 37 7 10 20 26-58 31 18 "Эмполи" 37 6 13 18 32-57 31 19 Венеция 37 5 14 18 30-53 29 20 Монца 38 3 9 26 28-69 18

В борьбе за четвертое место, последнее лигочемпионское, лидирует "Ювентус", опережая на одно очко "Рому" Артема Довбика и на два - "Лацио". Равенство между всеми тремя вместе невозможно. В случае равенства очков между "Ювентусом" и "Лацио" выше будет "Ювентус" благодаря очным матчам, в случае равенства между "Ромой" и "Лацио" выше будет "Рома" по той же причине.

Сложнее ситуация в случае равенства очков между "Ювентусом" и "Ромой". Оно может быть достигнуто лишь в случае поражения первого и ничьей второй. Тогда решат не очные матчи, поскольку в них также равенство. А прежде всего - общая разница мячей. Здесь "Ювентус" опережает на три. Если она сравняется, решат забитые мячи. Ныне "Ювентус" опережает на один забитый.

В итоге может сложиться интересная ситуация. В случае поражения "Ювентуса" от "Венеции" с разницей в три мяча и ничьей "Ромы", причем "Рома" забьет на один мяч больше, чем "Ювентус" (например, 0:3 и 1:1, 1:4 и 2:2, 2:5 и 3:3 и т.д.), команды будут полностью равны по всем показателям. Тогда их судьбу решит жребий. Фигурально выражаясь - подбрасывание монетки.

Кроме этого, следует отметить, что "Лацио", в отличие от "Ювентуса" и "Ромы", еще не обеспечил себе место в Еврокубках. В случае поражения "орлов" от "Лечче" и победы "Фиорентины" над "Удинезе" именно "Фиорентина" окажется в Лиге Конференций. Благодаря результатам в очных матчах против "Лацио".

В борьбе против вылета при равенстве очков решают не дополнительные показатели. А назначаются дополнительные два матча плей-офф. Дополнительные показатели тогда лишь решат, кто будет принимать какой матч. Лучшая по ним будет принимать ответный. В случае ничьей по итогам этого плей-офф (голы в гостях не дают преимущество) сразу же назначается серия пенальти. Без дополнительного времени.

На данный момент "Лечче" и "Эмполи" Виктора Коваленко равны на 17-18 местах. Если 38-й тур ничего не изменит, именно они сыграют дополнительный плей-офф ("Венеция" тогда вылетит). Причем "Лечче" будет принимать ответный матч благодаря преимуществу по очным матчам. Он вообще опережает по очным матчам всех конкурентов, в том числе "Венецию".

Возможно равенство очков между "Венецией" и "Эмполи" (по 32) в непосредственной борьбе против вылета, и тогда преимущество по дополнительным показателям у первой. Также следует отметить, что по дополнительным показателям "Верона" уступает "Эмполи", "Парма" уступает всем, "Эмполи" уступает "Венеции" и "Лечче" и опережает "Парму" и "Верону".

Более сложная ситуация возникнет, если три или четыре команды завершат в равенстве очков. Тогда вступит в действие то, что в Италии называют Classifica Avulsa - единая внутренняя таблица очных матчей между более двух команд с равенством очков. Там будут считать набранные очки в очных матчах, разницу мячей. А затем - общую разницу мячей в лиге, общее число забитых в лиге.

Если равенство будет с обоими местами в зоне вылета, 18-ым и 19-ым, то худшая в Classifica Avulsa вылетит с 19-го места, а две команды над ней сыграют дополнительный плей-офф. Если равенство будет лишь с одним местом в зоне вылета, 18-ым, лучшие в Classifica Avulsa останутся в лиге, а две худшие сыграют дополнительный плей-офф.

Classifica Avulsa в борьбе против вылета ныне возможна на 32-ух или 34-ех очках. Если в ней окажутся "Венеция", "Лечче" и "Эмполи" (то есть "Венеция" победит в 38-ом туре, а остальные двое сыграют вничью, и все трое наберут по 32 очка), тогда "Эмполи" вылетит, "Парма" и "Верона" останутся, а "Венеция" и "Лечче" сыграют плей-офф. Причем принимать ответный матч будет "Лечче".

Если в Classifica Avulsa окажутся "Верона", "Лечче" и "Эмполи", выйдя на 34 очка (то есть "Парма", "Лечче" и "Эмполи" победят в 38-ом туре, а "Верона" проиграет), "Парма" и "Лечче" останутся в Серии А, "Венеция" вылетит, а "Эмполи" и "Верона" сыграют плей-офф, причем принимать ответный матч будет "Эмполи".

Если же "Верона", "Парма", "Лечче" и "Эмполи" все выйдут на 34 очка (поражение "Вероны", ничья "Пармы", победы "Лечче" и "Эмполи"), то "Венеция" вылетит, "Лечче" и "Эмполи" остаются, а "Верона" и "Парма" сыграют плей-офф, причем принимать ответный матч будет "Верона".

В целом в борьбе против вылета определилось преимущество в любой ситуации, и, в отличие от борьбы "Ювентуса" и "Ромы", жребий не понадобится. А мог бы понадобиться для определения, кто будет играть ответный матч плей-офф либо для распределения мест в Classifica Avulsa перед плей-офф.

Вполне понимаю, что все эти расклады совершенно запутали вас, вызвали головную боль. Но их не нужно сейчас скрупулезно изучать. Просто оставить как памятку и заглядывать во время или после матчей, чтобы сразу же понять, в каком состоянии в текущий момент ваша любимая команда при равенстве очков.

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