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Балотелли покинет клуб украинца в Серии А

Италия
Обновлено

На правах свободного агента

Балотелли покинет клуб украинца в Серии А

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Дженоа" Марио Балотелли покинет клуб летом. Об этом сообщает Николо Скира.

Контракт футболиста истекает 30 июня. Стороны не будут его продолжать.

Итальянец получит статус свободного агента

Балотелли присоединился к Дженоа 28 октября прошлого года. С тех пор он провел 56 минут в шести матчах Серии А. Результативными действиями не отличился.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 34-летнего нападающего в 500 тысяч евро.

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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
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