Балотелли покинет клуб украинца в Серии А

Нападающий "Дженоа" Марио Балотелли покинет клуб летом. Об этом сообщает Николо Скира.

Контракт футболиста истекает 30 июня. Стороны не будут его продолжать.

Итальянец получит статус свободного агента

Балотелли присоединился к Дженоа 28 октября прошлого года. С тех пор он провел 56 минут в шести матчах Серии А. Результативными действиями не отличился.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 34-летнего нападающего в 500 тысяч евро.