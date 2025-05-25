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Балотелли покинет клуб украинца в Серии А
На правах свободного агента
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Дженоа" Марио Балотелли покинет клуб летом. Об этом сообщает Николо Скира.
Контракт футболиста истекает 30 июня. Стороны не будут его продолжать.
Итальянец получит статус свободного агента
Балотелли присоединился к Дженоа 28 октября прошлого года. С тех пор он провел 56 минут в шести матчах Серии А. Результативными действиями не отличился.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 34-летнего нападающего в 500 тысяч евро.
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Источник:Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
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