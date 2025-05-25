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Интер предложит контракт легенде мадридского Реала
Согласится ли Лука на авантюру?
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Миланский "Интер" хочет подписать 39-летнего Луку Модрича.
После того, как хорватский полузащитник попрощался с "Реал Мадридом", футболист стал свободным агентом и теперь имеет право выбирать свой следующий клуб. По сообщениям испанского Fichajes, миланский клуб, который сыграет в финале Лиги Чемпионов, попытается заманить легендарного хорвата на "Джузеппе Меацца".
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Как видим, итальянские клубы настроены на серьезную охоту за свободными агентами грядущего лета.
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Источник:BBC Sport
Опубликовал: Денис Снигур
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