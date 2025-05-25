Интер предложит контракт легенде мадридского Реала

Миланский "Интер" хочет подписать 39-летнего Луку Модрича.

После того, как хорватский полузащитник попрощался с "Реал Мадридом", футболист стал свободным агентом и теперь имеет право выбирать свой следующий клуб. По сообщениям испанского Fichajes, миланский клуб, который сыграет в финале Лиги Чемпионов, попытается заманить легендарного хорвата на "Джузеппе Меацца".

Как видим, итальянские клубы настроены на серьезную охоту за свободными агентами грядущего лета.