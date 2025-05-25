Серия А. Ювентус в Лиге Чемпионов, Рома в Лиге Европы, Коваленко и Эмполи вылетают

Последний тур сезона в Серии А завершали шесть одновременных матчей. И все шесть имели значение. В борьбе за Еврокубки, в том числе за последнее место в Лиге Чемпионов, в борьбе против вылета. Сумасшествие вечера воскресенья подчеркнули итоговые результаты - шесть гостевых побед! Что изменило имя участника Лиги Конференций и вылетевшей команды.

Серия А. 38-й тур

Венеция. "Пьерлуиджи Пенцо"

"Венеция" - "Ювентус" 2:3

Голы: Фила 2, Хапс 55 - Йилдиз 25, Коло Муани 31, Локателли 73 (пен.)

В Венеции местная команда боролась против вылета, а "Ювентус" - за выход в Лигу Чемпионов. Обеих устраивали только победы. И ожидалась плотная борьба. Поскольку венецианцы в последние месяцы добывали 0:0 против "Аталанты", "Лацио" и даже "Наполи", победили "Фиорентину" (2:1). А туринцы не выиграли пять гостевых матчей подряд и не внушали уверенность в себе.

Уверенность "Юве" в себе поколебалась еще больше уже на второй минуте. Эллертсон прорвался и прострелил слева, Фила замкнул, похоже, коленом - и 1:0. Быстрый ответ Кошты был отменен из-за игры рукой, и в первой четверти матчa "Венеция" выглядела весьма симпатично, динамично. Однако в начале второй пропустила. Дважды. С двух аутов. Она привозит глупые голы весь сезон.

Быстрое вбрасывание аута в центре поля позволило Йилдизу прорваться слева, пофинтить и пробить. Аут как раз "Венеции" возле своей штрафной привел к ошибке, проигранному воздушному единоборству, Кошта выложил правее Коло Муани в штрафной, а тот пробил. Раду, в принципе, мог отбить оба удара, дважды касался мяча. Но не отбил.

И далее "Ювентус" выглядел ничем не лучше "Венеции". Даже хуже. Арендованный у "Юве", его воспитанник, Николусси Кавилья, задел каркас ворот. Йебоа издали чуть не попал в створ. В начале второго тайма Вейга также чуть не попал головой, но в ответ Думбия прорвался справа и нашел в штрафной Хапса. Тому помог рикошет.

Минут через десять Хапс прорвался, но попал не в ту часть сетки. Вскоре Ди Грегорио спас "Ювентус" блестящим сейвом от удара в упор Думбии. И тут же Николусси Кавилья, именно он, подставил подножку Консейсау в своей штрафной. Капитан Локателли пошел исполнять пенальти и четко забил. И после этого фаворит уже ничего особо не позволял.

Игор Тудор провел во главе "Ювентуса" девять матчей. Результаты - пять побед, три ничьи и поражение. Игра при этом совершенно не впечатляла, особенно - сегодня. Но главное - результат. В таком тяжелом сезоне при такой натужной игре выход в Лигу Чемпионов - большой успех. А "Венеция" весь сезон боролась, но весь сезон привозила. Такие вылетают.

====

Турин. "Олимпико Гранде Торино"

"Торино" - "Рома" 0:2

Голы: Паредес 18 (пен.), Салемакерс 53

===========

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Лечче" 0:1

Голы: Л. Кулибали 43

Удаления: А. Романьоли 90+2 (прямая красная) - Пьеротти 45+1 (вторая желтая)

===========

Эмполи. "Карло Кастеллани"

"Эмполи" - "Эллас Верона" 1:2

Голы: Фаццини 43 - Сердар 4, Брадарич 69

===========

Удине. "Блюэнерджи Арена"

"Удинезе" - "Фиорентина" 2:3

Голы: Лукка 26, Кабаселе 61 - Фаджоли 46, Комуццо 57, Кен 82

===========

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Парма" 2:3

Голы: Мальдини 32, 33 - Эно 49, Ондрейка 71, 90+1