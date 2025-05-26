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Серия А. Венеция – Ювентус 2:3. Обзор матча
Третий мяч зебр вывел команду в Лигу чемпионов
Хозяева уже на 2-й минуте открыли счет, поскольку только победа могла сохранить шансы на спасение от вылета. Впрочем, еще до перерыва "старая синьора" вышла вперед. Во втором тайме при счете 2:2 гости реализовали пенальти.
"Венеция" все же покидает элитный дивизион (19-е место, 29 баллов). "Бьянконери" сохранили 4-е лигочемпионовское место, опередив "Рому" на 1 пункт (70 очков).
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Серия А. 38 тур
Стадио Пьерлуиджи Пенцо (Венеция)
Голы: Фила, 2, Хапс, 55 – Йилдиз, 25, Коло Муани, 31, Локателли, 73 (п)
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