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Серия А. Венеция – Ювентус 2:3. Обзор матча

Италия
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Третий мяч зебр вывел команду в Лигу чемпионов

Серия А. Венеция – Ювентус 2:3. Обзор матча

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Хозяева уже на 2-й минуте открыли счет, поскольку только победа могла сохранить шансы на спасение от вылета. Впрочем, еще до перерыва "старая синьора" вышла вперед. Во втором тайме при счете 2:2 гости реализовали пенальти.

"Венеция" все же покидает элитный дивизион (19-е место, 29 баллов). "Бьянконери" сохранили 4-е лигочемпионовское место, опередив "Рому" на 1 пункт (70 очков).

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Серия А. 38 тур

Стадио Пьерлуиджи Пенцо (Венеция)

Венеция – Ювентус 2:3

Голы: Фила, 2, Хапс, 55 – Йилдиз, 25, Коло Муани, 31, Локателли, 73 (п)

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
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