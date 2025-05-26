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Раньери закончил сезон в топ-5. Торино - Рома 0:2. Видео голов и обзор матча

Италия

Обогнать "Юве" не удалось

Раньери закончил сезон в топ-5. Торино - Рома 0:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Рома" одержала победу над "Торино" в прощальном поединке своего наставника Клаудио Раньери в заключительном туре чемпионата Италии.

Отличились в составе "волков" Леандро Паредес и Алексис Салемекерс.

Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик всю игру провел на скамейке запасных.

Из-за победы "Ювентуса" в параллельной встрече римляне остались на 5-й строчке и отправляются в Лигу Европы.

Серия А. 38-й тур

Турин. "Олимпико Гранде Торино"

"Торино" - "Рома" 0:2

Голы: Паредес 18 (пен.), Салемакерс 53

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