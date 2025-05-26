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Раньери закончил сезон в топ-5. Торино - Рома 0:2. Видео голов и обзор матча
Обогнать "Юве" не удалось
Getty Images/Global Images Ukraine
"Рома" одержала победу над "Торино" в прощальном поединке своего наставника Клаудио Раньери в заключительном туре чемпионата Италии.
Отличились в составе "волков" Леандро Паредес и Алексис Салемекерс.
Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик всю игру провел на скамейке запасных.
Из-за победы "Ювентуса" в параллельной встрече римляне остались на 5-й строчке и отправляются в Лигу Европы.
Серия А. 38-й тур
Турин. "Олимпико Гранде Торино"
"Торино" - "Рома" 0:2
Голы: Паредес 18 (пен.), Салемакерс 53
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