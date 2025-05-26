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Милан рассматривает варианты для усиления полузащиты

Италия

Например, воспитанник другого гранда

Милан рассматривает варианты для усиления полузащиты

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Милан" завершил свой сезон победой над "Монцей" (2:0) на "Сан-Сиро". Но поскольку "россонери" не смогли квалифицироваться в еврокубки на следующий сезон, на трансферном рынке их, вероятно, будет ждать своеобразная революция, особенно с учетом возможной отъезда Тиджани Рейндерса.

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И вот в последние дни появилась информация, что "Милан" рассматривает возможность подписания Ганса Николусси Кавильи – полузащитника "Венеции", который прошлым летом перешел в клуб из "Ювентуса" в аренду с обязательным выкупом за 3,5 миллиона евро плюс 1,5 миллиона бонусов.

По информации TUTTOmercatoWEB, из-за вылета "Венеции" в Серию B, переход игрока может стать проще. "Милан" нацелился на Кавилью, чтобы добавить еще одного итальянца в полузащиту, думая как о настоящем, так и о будущем. Заинтересованность возросла и из-за его мощных выступлений в Серии А.

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Добавим, что в этом сезоне на счету полузащитника 4 гола и 3 ассиста в 35 матчах за "Венецию" во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.

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Источник:
TUTTOmercatoWEB
Опубликовал: Алексей Полищук
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