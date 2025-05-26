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Клаудио Раньери высказался после последнего матча во главе Ромы

Италия

Президент должен объявить имя нового тренера

Клаудио Раньери высказался после последнего матча во главе Ромы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Матч против "Торино", в котором "Рома" одержала победу со счетом 2:0, стал последним для Клаудио Раньери. К сожалению, этой победы не хватило для квалификации в Лигу чемпионов. После игры Раньери также пообщался с медиа.

"Ребята хотели победы, и я рад из-за этого, потому что всегда говорил с самого начала, что мы должны бороться до последнего тура, до последней секунды, а потом уже посмотрим, что мы сделали. Нам не удалось выйти в Лигу чемпионов, и мне очень жаль болельщиков. Поздравляю "Ювентус", но мы отдали все силы. А когда отдаешь все, то уходишь с поля довольным.

Это была красивая история. Но когда я в самом процессе борьбы, я не думаю о многих вещах. Возможно, через несколько месяцев или лет я вспомню, какой была моя карьера. Я пришел в худший момент. Ребята были морально подавлены, их уверенность исчезла, поэтому я сделал ставку на простое: пытался вернуть им веру, сплотить команду и дать им то доверие, которого они заслуживали.

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Мне повезло, потому что болельщики меня знают, знают, что я не продаю иллюзий, знают, что в 90% случаев я говорю правду. Я всегда говорю, что единственные, кто врет больше футболистов – это тренеры, которые сами когда-то были игроками. Но они знают, что мне можно доверять, и они мне помогли, потому что встретили нас с любовью.

Что касается нового тренера, то считаю, что когда президент захочет рассказать, кто это, то он и должен это сделать. Он владелец, и именно он должен объявить, кто будет новым тренером "Ромы" в следующем сезоне", – сказал Раньери.

Добавим, что "Рома" завершила чемпионат на пятом месте в турнирной таблице.

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Источник:
AS Roma
Опубликовал: Алексей Полищук
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