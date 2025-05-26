Наставника Ювентуса переполняют эмоции после выхода команды в Лигу чемпионов

Главный тренер "Ювентуса" Игор Тудор пообщались с прессой после победы своей команды над "Венецией" со счетом 3:2 в 38-м туре Серии A. Эта победа обеспечила "Юве" место в Лиге чемпионов в сезоне 2025/26.

"Столько эмоций в этот вечер, безумный адреналин из-за всего, что было поставлено на карту. Мы заслуженно достигли того, ради чего приехали в Венецию. Мы были сосредоточены на нашей цели – и нам удалось ее достичь, поэтому мы счастливы. В этих девяти матчах нам постоянно не хватало как минимум двух игроков основного состава, а когда все доступны, то это имеет большое значение. У этой команды есть много качества, но очень важно иметь как можно более полный состав", – сказал Тудор.

Напомним, что Тудор возглавил "Ювентус" в марте, заменив Тьяго Мотту. Перед ним стояла задача вывести команду в Лигу чемпионов, и ему это удалось. "Ювентус" завершил сезон на 4 месте в турнирной таблице Серии А с 70 очками.