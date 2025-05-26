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Одноклубнику Артема Довбика покорились впечатляющее достижение

Италия

Первый с 2004 года

Одноклубнику Артема Довбика покорились впечатляющее достижение

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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После матча 38-го тура Серии А против "Торино" (2:0) защитник "Ромы" Эван Ндика установил рекорд клуба для времен, когда чемпионат Италии предусматривает 20 команд. Он – единственный полевой игрок "Ромы", который с 2004 года принял участие во всех матчах одного сезона, выйдя в стартовом составе и ни разу не будучи замененным. Из 250 игроков "джалоросси", выходивших на поле за последний 21 год, центральный защитник, не считая вратарей, единственный, кто провел все 3420 минут.

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Кроме Ндики, с 2004 года только 8 полевых игроков завершили хотя бы один сезон Серии А, сыграв все матчи без единой замены: Леонардо Бонуччи (2009/10, "Бари"), Алессандро Агостини (2009/10, "Кальяри"), Даниэле Ругани (2014/15, "Эмполи"), Франческо Ачерби (2016/17, "Сассуоло"), Милан Шкриняр (2017/18, "Интер"), Франческо Ачерби (2017/18, "Сассуоло"), Франческо Капуто (2018/19), Федерико Башкиротто (2024/25, "Лечче").

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Источник:
AS Roma
Опубликовал: Алексей Полищук
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