Орлы остаются без еврокубков, несмотря на проведенный тайм в большинстве. Лацио - Лечче 0:1. Видеообзор матча

"Лацио" уступил "Лечче" в 38-м туре чемпионата Италии.

Под конец первого тайма "орлы" пропустили первый гол, затем остались перед перерывом в большинстве, но не реализовали свое численное преимущество. Под конец встречи составы уравнялись.

Из-за этого поражения "Лацио" потерял шестую строчку в таблице, которая позволяла сыграть в Лиге конференций.

Серия А. 38-й тур.

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Лечче" 0:1

Гол: Л. Кулибали 43

Удаления: А. Романьоли 90+2 (прямая красная) - Пьеротти 45+1 (вторая желтая)