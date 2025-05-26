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Орлы остаются без еврокубков, несмотря на проведенный тайм в большинстве. Лацио - Лечче 0:1. Видеообзор матча

Италия
Обновлено

Эпичный пролет римлян

Орлы остаются без еврокубков, несмотря на проведенный тайм в большинстве. Лацио - Лечче 0:1. Видеообзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Лацио" уступил "Лечче" в 38-м туре чемпионата Италии.

Под конец первого тайма "орлы" пропустили первый гол, затем остались перед перерывом в большинстве, но не реализовали свое численное преимущество. Под конец встречи составы уравнялись.

Из-за этого поражения "Лацио" потерял шестую строчку в таблице, которая позволяла сыграть в Лиге конференций.

Серия А. 38-й тур.

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Лечче" 0:1

Гол: Л. Кулибали 43

Удаления: А. Романьоли 90+2 (прямая красная) - Пьеротти 45+1 (вторая желтая)

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