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Орлы остаются без еврокубков, несмотря на проведенный тайм в большинстве. Лацио - Лечче 0:1. Видеообзор матча
Эпичный пролет римлян
Getty Images/Global Images Ukraine
"Лацио" уступил "Лечче" в 38-м туре чемпионата Италии.
Под конец первого тайма "орлы" пропустили первый гол, затем остались перед перерывом в большинстве, но не реализовали свое численное преимущество. Под конец встречи составы уравнялись.
Из-за этого поражения "Лацио" потерял шестую строчку в таблице, которая позволяла сыграть в Лиге конференций.
Серия А. 38-й тур.
Рим. "Стадио Олимпико"
"Лацио" - "Лечче" 0:1
Гол: Л. Кулибали 43
Удаления: А. Романьоли 90+2 (прямая красная) - Пьеротти 45+1 (вторая желтая)
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