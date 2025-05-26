Звезда Милана привлек внимание нескольких топовых клубов

Как сообщает журналист Руди Галетти, "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Бавария" внимательно следят за развитием ситуации Рафаэла Леау в "Милане" и недавно зарегистрировали конкретный интерес к игроку.

"Арсенал" и "Барселона" также контактировали с представителями Леау, однако команда Микеля Артеты сейчас сосредоточена на других целях, а "Барселона", хоть и является большим поклонником вингера, имеет финансовые ограничения, которые могут сорвать потенциальную сделку.

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TEAMtalk сообщает, что "Милан" не хочет продавать Леау меньше чем за 100 миллионов евро, однако отсутствие еврокубков может заставить клуб пойти на уступки и начать переговоры. В клубе все больше понимают, что большое предложение может заставить их продать игрока для финансирования перестройки состава этим летом.

Добавим, что в этом сезоне на счету португальца 12 голов и 13 ассистов в 50 матчах за "Милан" во всех турнирах.