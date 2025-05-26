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Невероятный камбэк во втором тайме. Аталанта - Парма 2:3. Видео голов и обзор матча
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Getty Images/Global Images Ukraine
"Парма" сенсационно обыграла "Аталанту" в выездном поединке 38-го тура чемпионата Италии.
Первый тайм благодаря дублю Даниэля Мальдини завершился в пользу бергамасков, но уже во второй половине игры гости ответили тремя голами, решающий из которых был забит на 90+1 минуте.
"Аталанта" финишировала на третьем месте в таблице, а "Парма" сохранила прописку в высшем дивизионе.
Серия А. 38-й тур.
Бергамо. "Гевисс Стадиум"
"Аталанта" - "Парма" 2:3
Голы: Мальдини 32, 33 - Эно 49, Ондрейка 71, 90+1
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