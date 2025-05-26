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Фиалки влетают в последний еврокубковый вагон. Удинезе - Фиорентина 2:3. Видео голов и обзор матча
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Getty Images/Global Images Ukraine
"Фиорентина" одержала волевую победу над "Удинезе" в заключительном туре чемпионата Италии.
Три очка коллективу из Флоренции принес забитый мяч Мойзе Кена на 82-й минуте.
В итоговой таблице "Фиорентина" опередила "Лацио" в борьбе за попадание в Лигу конференций.
Серия А. 38-й тур
Удине. "Блюэнерджи Арена"
"Удинезе" - "Фиорентина" 2:3
Голы: Лукка 26, Кабаселе 61 - Фаджоли 46, Комуццо 57, Кен 82
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