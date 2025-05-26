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Фиалки влетают в последний еврокубковый вагон. Удинезе - Фиорентина 2:3. Видео голов и обзор матча

Италия

Показан характер

Фиалки влетают в последний еврокубковый вагон. Удинезе - Фиорентина 2:3. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Фиорентина" одержала волевую победу над "Удинезе" в заключительном туре чемпионата Италии.

Три очка коллективу из Флоренции принес забитый мяч Мойзе Кена на 82-й минуте.

В итоговой таблице "Фиорентина" опередила "Лацио" в борьбе за попадание в Лигу конференций.

Серия А. 38-й тур

Удине. "Блюэнерджи Арена"

"Удинезе" - "Фиорентина" 2:3

Голы: Лукка 26, Кабаселе 61 - Фаджоли 46, Комуццо 57, Кен 82

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Серия А Удинезе Фиорентина (Флоренция) обзор
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