Фиалки влетают в последний еврокубковый вагон. Удинезе - Фиорентина 2:3. Видео голов и обзор матча

"Фиорентина" одержала волевую победу над "Удинезе" в заключительном туре чемпионата Италии.

Три очка коллективу из Флоренции принес забитый мяч Мойзе Кена на 82-й минуте.

В итоговой таблице "Фиорентина" опередила "Лацио" в борьбе за попадание в Лигу конференций.

Серия А. 38-й тур

Удине. "Блюэнерджи Арена"

"Удинезе" - "Фиорентина" 2:3

Голы: Лукка 26, Кабаселе 61 - Фаджоли 46, Комуццо 57, Кен 82