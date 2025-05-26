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Гасперини: Не думаю, что смогу снова достичь этого уровня. Есть ощущение, что многие ключевые игроки Аталанты уйдут

Италия
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Придется снизить планку

Гасперини: Не думаю, что смогу снова достичь этого уровня. Есть ощущение, что многие ключевые игроки Аталанты уйдут

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Несмотря на третье место в Серии А, сезон завершился для бергамасков на негативной ноте – домашним поражением 2:3 от "Пармы".

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После матча главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини отметил, что команде будет очень трудно повторить результаты последних сезонов, и признался, что имеет ощущение, что несколько ключевых игроков могут покинуть клуб.

"Боюсь, у меня и клуба могут быть разные цели. Впервые за девять лет я чувствую, что нам будет очень трудно повторить свои достижения. Результат, который кажется нормальным – например, выход в Лигу чемпионов – теперь будет затруднен. И это то, что мы должны обсудить с клубом, за пределами контрактов.

Не думаю, что смогу снова достичь этого уровня. Есть ощущение, что многие ключевые игроки уйдут. Жаль, что после девяти лет приходится снижать планку – и я не знаю, будет ли это принято", – сказал Гасперини.

Добавим, что "Аталанта" завершила чемпионат с 74 очками в своем активе.

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Источник:
Corriere dello Sera
Опубликовал: Алексей Полищук
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