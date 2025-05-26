Гасперини: Не думаю, что смогу снова достичь этого уровня. Есть ощущение, что многие ключевые игроки Аталанты уйдут

Несмотря на третье место в Серии А, сезон завершился для бергамасков на негативной ноте – домашним поражением 2:3 от "Пармы".

После матча главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини отметил, что команде будет очень трудно повторить результаты последних сезонов, и признался, что имеет ощущение, что несколько ключевых игроков могут покинуть клуб.

"Боюсь, у меня и клуба могут быть разные цели. Впервые за девять лет я чувствую, что нам будет очень трудно повторить свои достижения. Результат, который кажется нормальным – например, выход в Лигу чемпионов – теперь будет затруднен. И это то, что мы должны обсудить с клубом, за пределами контрактов. Не думаю, что смогу снова достичь этого уровня. Есть ощущение, что многие ключевые игроки уйдут. Жаль, что после девяти лет приходится снижать планку – и я не знаю, будет ли это принято", – сказал Гасперини.

Добавим, что "Аталанта" завершила чемпионат с 74 очками в своем активе.