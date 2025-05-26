  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Симоне Индзаги прокомментировал интерес других клубов к нему накануне финала Лиги чемпионов

В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Симоне Индзаги прокомментировал интерес других клубов к нему накануне финала Лиги чемпионов

Италия

Ему сейчас явно не до этого

Симоне Индзаги прокомментировал интерес других клубов к нему накануне финала Лиги чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги высказался о своем будущем накануне финала Лиги чемпионов.

У меня есть предложения из Италии, из других стран, из Саудовской Аравии. Но было бы безумием думать об этом за несколько дней до финала Лиги чемпионов. Мы поговорим с руководством об этом уже после финала. Если поймем, что есть необходимость продолжения сотрудничества, то мы точно придем к согласию. У меня отличные отношения с владельцами "Интера".

Нынешний контракт 49-летнего Индзаги с "Интером" действует до конца июня 2026 года. Ранее появлялась информация о том, что в его услугах на следующий сезон серьезно заинтересован саудовский "Аль-Хиляль".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Финал Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Интером" состоится на "Альянц Арене" в Мюнхене в субботу, 31-го мая. Этот матч традиционно начнется в 22:00 по киевскому времени.

Читайте такжеКлуб из Саудовской Аравии хочет подписать контракт с тренером итальянского гранда
По теме
yellow-arrow
Известно, сколько Ювентусу будет стоить потенциальное расставание с главным тренером
yellow-arrow
Фиалки влетают в последний еврокубковый вагон. Удинезе - Фиорентина 2:3. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Гасперини: Не думаю, что смогу снова достичь этого уровня. Есть ощущение, что многие ключевые игроки Аталанты уйдут
Интер (Милан) Симоне Индзаги
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
SempreInter.com
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости