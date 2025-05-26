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Симоне Индзаги прокомментировал интерес других клубов к нему накануне финала Лиги чемпионов
Ему сейчас явно не до этого
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги высказался о своем будущем накануне финала Лиги чемпионов.
У меня есть предложения из Италии, из других стран, из Саудовской Аравии. Но было бы безумием думать об этом за несколько дней до финала Лиги чемпионов. Мы поговорим с руководством об этом уже после финала. Если поймем, что есть необходимость продолжения сотрудничества, то мы точно придем к согласию. У меня отличные отношения с владельцами "Интера".
Нынешний контракт 49-летнего Индзаги с "Интером" действует до конца июня 2026 года. Ранее появлялась информация о том, что в его услугах на следующий сезон серьезно заинтересован саудовский "Аль-Хиляль".
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Финал Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Интером" состоится на "Альянц Арене" в Мюнхене в субботу, 31-го мая. Этот матч традиционно начнется в 22:00 по киевскому времени.
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