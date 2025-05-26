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Известно, сколько Ювентусу будет стоить потенциальное расставание с главным тренером
Скоро решат его будущее
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Контракт Игоря Тудора с "Ювентусом" автоматически продлился до июня 2026 года после вчерашней победы над "Венецией" со счетом 3:2 и выхода клуба в Лигу чемпионов сезона 2025/26.
Однако, по информации нескольких источников, в том числе журналиста Джанлуки Ди Марцио, клуб может досрочно прекратить сотрудничество с Тудором, заплатив компенсацию в размере 1 миллион евро. Сам специалист отмечал, что его будущее станет известным в ближайшие дни – еще до старта Клубного Чемпионата мира.
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Антонио Конте считается главным кандидатом на пост тренера "Ювентуса". Его действующий контракт с "Наполи" рассчитан до 2027 года, но, как сообщается, стороны расторгнут соглашение уже на этой неделе.
Напомним, Тудор возглавил "Ювентус" в марте.
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