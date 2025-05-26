  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Известно, сколько Ювентусу будет стоить потенциальное расставание с главным тренером

В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Известно, сколько Ювентусу будет стоить потенциальное расставание с главным тренером

Италия

Скоро решат его будущее

Известно, сколько Ювентусу будет стоить потенциальное расставание с главным тренером

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Контракт Игоря Тудора с "Ювентусом" автоматически продлился до июня 2026 года после вчерашней победы над "Венецией" со счетом 3:2 и выхода клуба в Лигу чемпионов сезона 2025/26.

Читайте такжеНаставника Ювентуса переполняют эмоции после выхода команды в Лигу чемпионов

Однако, по информации нескольких источников, в том числе журналиста Джанлуки Ди Марцио, клуб может досрочно прекратить сотрудничество с Тудором, заплатив компенсацию в размере 1 миллион евро. Сам специалист отмечал, что его будущее станет известным в ближайшие дни – еще до старта Клубного Чемпионата мира.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Антонио Конте считается главным кандидатом на пост тренера "Ювентуса". Его действующий контракт с "Наполи" рассчитан до 2027 года, но, как сообщается, стороны расторгнут соглашение уже на этой неделе.

Напомним, Тудор возглавил "Ювентус" в марте.

По теме
yellow-arrow
Симоне Индзаги прокомментировал интерес других клубов к нему накануне финала Лиги чемпионов
yellow-arrow
Фиалки влетают в последний еврокубковый вагон. Удинезе - Фиорентина 2:3. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Гасперини: Не думаю, что смогу снова достичь этого уровня. Есть ощущение, что многие ключевые игроки Аталанты уйдут
Ювентус (Турин) Антонио Конте Игор Тудор
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Gianluca Di Marzio
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости