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Ключевой игрок Милана может переехать этим летом в Саудовскую Аравию

Италия

За ним также следит Манчестер Сити

Ключевой игрок Милана может переехать этим летом в Саудовскую Аравию

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Ключевой игрок итальянского "Милана" может переехать этим летом в Саудовскую Аравию.

Как сообщил журналист Руди Галетти для издания TEAMtalk, уже более месяца "Аль-Хиляль" ведет процесс переговоров с защитником "россонери" Тео Эрнандесом о его возможном трансфере. Француз уже дал согласие на переход. Стороны достигли определенного прогресса в ходе переговоров, а будущее 27-летнего футболиста в "Милане" остается неопределенным.

Действующий контракт Тео Эрнандеса с "Миланом" рассчитан до конца июня 2026 года.

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В этом сезоне Тео Эрнандес провел 49 матчей за "Милан", отметившись 5 голами и 6 ассистами. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.

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Источник:
TEAMtalk
Опубликовал: Андрей Журба
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