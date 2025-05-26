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Президент Наполи считает, что Кевин Де Брюйне скоро присоединится к клубу

Италия

По его словам, футболист уже приобрел новый дом в Неаполе

Президент Наполи считает, что Кевин Де Брюйне скоро присоединится к клубу

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис высказался о возможном подписании Кевина Де Брюйне.

"Я уже общался с ним и его семьей. Кажется, он уже приобрел себе новый дом в Неаполе. Будет ли Кевин играть за нас в следующем сезоне? Вероятно, что да. Я не могу сейчас сказать ничего кроме того, что мы серьезно настроены и ждем, когда будут подписаны документы".

Напомним, что этим летом Кевин Де Брюйне покинет "Манчестер Сити" на правах свободного агента после 10 лет в клубе.

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Ранее появлялась информация о том, что "Наполи" предложил 33-летнему бельгийцу трехлетний контракт с зарплатой в 6 миллионов евро за сезон в течение первых двух лет и третий год с зарплатой 5 миллионов евро.

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Аурелио де Лаурентис Манчестер Сити Наполи Кевин Де Брюйне
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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Андрей Журба
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