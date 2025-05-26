Наполи предложил форварду Лилля четырехлетний контракт

"Наполи" продолжает работу над трансфером форварда французского "Лилля" Джонатана Дэвида. Канадец этим летом станет свободным агентом, что делает его привлекательной целью для многих европейских клубов.

По информации Николо Скиры, клуб предлагает нападающему четырехлетний контракт с опцией продления еще на один сезон. Что касается финансовых условий, то годовая зарплата, по слухам, составит 6 миллионов евро.

В этом сезоне Джонатан Дэвид забил 25 голов и отдал 12 ассистов в 49 матчах за "Лилль" во всех турнирах.