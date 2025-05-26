  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Монако заинтересован в подписании контракта с голкипером Фиорентины

В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Монако заинтересован в подписании контракта с голкипером Фиорентины

Италия

Будущее Давида Де Хеа пока неизвестно

Монако заинтересован в подписании контракта с голкипером Фиорентины

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Монако" включил Давида Де Хеа в свой шорт-лист желаемых целей на позицию нового вратаря. Об этом пишет Фабрицио Романо.

Но "Фиорентина", за которую Де Хеа выступает сейчас, ведет активные переговоры с голкипером о продлении его контракта. Для "фиалок" приоритетом является заключение нового соглашения до июня 2028 года.

Добавим, что в этом сезоне Давид провел 42 матча за "Фиорентину" во всех турнирах, из которых 11 отыграл на ноль.

Читайте такжеФиалки влетают в последний еврокубковый вагон. Удинезе - Фиорентина 2:3. Видео голов и обзор матча
По теме
yellow-arrow
Довбик остается в подвешенном состоянии. Рома уже присматривает замену украинцу
yellow-arrow
Наполи предложил форварду Лилля четырехлетний контракт
yellow-arrow
Балотелли: Дженоа - неправильный выбор, мечтаю об Америке
Давид де Хеа Фиорентина (Флоренция) Монако
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости