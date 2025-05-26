Монако заинтересован в подписании контракта с голкипером Фиорентины

"Монако" включил Давида Де Хеа в свой шорт-лист желаемых целей на позицию нового вратаря. Об этом пишет Фабрицио Романо.

Но "Фиорентина", за которую Де Хеа выступает сейчас, ведет активные переговоры с голкипером о продлении его контракта. Для "фиалок" приоритетом является заключение нового соглашения до июня 2028 года.

Добавим, что в этом сезоне Давид провел 42 матча за "Фиорентину" во всех турнирах, из которых 11 отыграл на ноль.