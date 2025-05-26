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Монако заинтересован в подписании контракта с голкипером Фиорентины
Будущее Давида Де Хеа пока неизвестно
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Монако" включил Давида Де Хеа в свой шорт-лист желаемых целей на позицию нового вратаря. Об этом пишет Фабрицио Романо.
Но "Фиорентина", за которую Де Хеа выступает сейчас, ведет активные переговоры с голкипером о продлении его контракта. Для "фиалок" приоритетом является заключение нового соглашения до июня 2028 года.
Добавим, что в этом сезоне Давид провел 42 матча за "Фиорентину" во всех турнирах, из которых 11 отыграл на ноль.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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