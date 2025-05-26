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Балотелли: Дженоа - неправильный выбор, мечтаю об Америке
Марио поделился своими мыслями
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Дженоа" Марио Балотелли выразил свое разочарование выбором клуба.
"Дженоа" - неправильный выбор по типу клуба. Но я благодарю болельщиков за поддержку. Я хотел бы поиграть еще 2-3 года, прежде чем завершить карьеру. Где? Я мечтаю об Америке", - сказал Балотелли.
Марио присоединился к "Дженоа" в октябре прошлого года. С тех пор он сыграл 6 матчей в Серии А - 56 минут.
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Источник:Nico Schira
Опубликовал: Екатерина Власова
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