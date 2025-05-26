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Милан объявил о назначении нового спортивного директора клуба
Официально
Фото - Fabrizio Romano, X
"Милан" официально объявил о назначении Игли Таре новым спортивным директором клуба.
После нескольких месяцев переговоров, албанский специалист подписал трехлетний контракт с "россонери".
"ФК "Милан" объявляет о назначении Игли Таре спортивным директором первой команды. Он будет подчиняться непосредственно главному исполнительному директору клуба Джорджо Фурлани", - говорится в заявлении клуба.
Игли Таре - бывший игрок сборной Албании, выступавший за "Брешию", "Болонью" и "Лацио".
Свою директорскую карьеру он начал в "Лацио" сразу после завершения игровой карьеры в 2008 году.
AC Milan announces the appointment of Igli Tare as the First Team’s Sporting Director#SempreMilan— AC Milan (@acmilan) May 26, 2025
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