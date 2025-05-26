  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Милан объявил о назначении нового спортивного директора клуба

В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Милан объявил о назначении нового спортивного директора клуба

Италия

Официально

Милан объявил о назначении нового спортивного директора клуба

Фото - Fabrizio Romano, X

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

"Милан" официально объявил о назначении Игли Таре новым спортивным директором клуба.

После нескольких месяцев переговоров, албанский специалист подписал трехлетний контракт с "россонери".

"ФК "Милан" объявляет о назначении Игли Таре спортивным директором первой команды. Он будет подчиняться непосредственно главному исполнительному директору клуба Джорджо Фурлани", - говорится в заявлении клуба.

Игли Таре - бывший игрок сборной Албании, выступавший за "Брешию", "Болонью" и "Лацио".

Свою директорскую карьеру он начал в "Лацио" сразу после завершения игровой карьеры в 2008 году.

Читайте также"Он является примером для команды". Тренер Интера подбодрил капитана команды перед финалом Лиги чемпионов
По теме
yellow-arrow
Балотелли: Дженоа - неправильный выбор, мечтаю об Америке
yellow-arrow
"Он является примером для команды". Тренер Интера подбодрил капитана команды перед финалом Лиги чемпионов
yellow-arrow
Индзаги - о финале Лиги чемпионов: Этот матч будет очень важным для нас
Игли Таре Милан
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лекарь (село Дарниця)
26.05.2025 в 20:27
Тобто, Ібру виперли коліном під зад?
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Лекарь (село Дарниця)
26.05.2025 в 20:27
Тобто, Ібру виперли коліном під зад?
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости