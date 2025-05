Милан объявил о назначении нового спортивного директора клуба

"Милан" официально объявил о назначении Игли Таре новым спортивным директором клуба.

После нескольких месяцев переговоров, албанский специалист подписал трехлетний контракт с "россонери".

Игли Таре - бывший игрок сборной Албании, выступавший за "Брешию", "Болонью" и "Лацио".

Свою директорскую карьеру он начал в "Лацио" сразу после завершения игровой карьеры в 2008 году.

AC Milan announces the appointment of Igli Tare as the First Team’s Sporting Director#SempreMilan