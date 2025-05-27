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"Желаю дальнейших успехов". В Наполи фактически подтвердили уход Конте после чемпионского сезона

Италия

Слухи оказались правдивыми

"Желаю дальнейших успехов". В Наполи фактически подтвердили уход Конте после чемпионского сезона

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис выступил с речью в адрес главного тренера команды Антонио Конте, которую можно расценивать как прощальную.

"Я должен от всей души поприветствовать этого человека, потому что он взялся за команду, которая была на грани катастрофы, и вместе мы ее укрепили.

Затем на определенном этапе ему пришлось обойтись без такой звезды, как Кварацхелия. Он сумел, несмотря на инциденты и травмы, обойтись тем, что имел, используя не одну, а четыре или пять различных тактических схем.

Он показал всему миру, что системы бесполезны. Все, что вам нужно, — это отличное знание того, что на самом деле означает футбол.

Поэтому я прошу аплодисментов тому, кто помог нам выиграть второе Скудетто за три года.

Я желаю Конте дальнейших успехов в его профессиональной жизни. Он человек, который заслуживает уважения и успеха, потому что он прилагает усилия каждый день. Спасибо, Антонио!", - сказал функционер на праздновании победы в чемпионате Италии.

Ранее сообщалось, что Конте с высокой долей вероятности вновь возглавит "Ювентус". Заменить 55-летнего специалиста на тренерском мостике "Наполи" должен Массимилиано Аллегри.

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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Александр Бураков
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