"Желаю дальнейших успехов". В Наполи фактически подтвердили уход Конте после чемпионского сезона

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис выступил с речью в адрес главного тренера команды Антонио Конте, которую можно расценивать как прощальную.

"Я должен от всей души поприветствовать этого человека, потому что он взялся за команду, которая была на грани катастрофы, и вместе мы ее укрепили.

Затем на определенном этапе ему пришлось обойтись без такой звезды, как Кварацхелия. Он сумел, несмотря на инциденты и травмы, обойтись тем, что имел, используя не одну, а четыре или пять различных тактических схем.

Он показал всему миру, что системы бесполезны. Все, что вам нужно, — это отличное знание того, что на самом деле означает футбол.

Поэтому я прошу аплодисментов тому, кто помог нам выиграть второе Скудетто за три года.

Я желаю Конте дальнейших успехов в его профессиональной жизни. Он человек, который заслуживает уважения и успеха, потому что он прилагает усилия каждый день. Спасибо, Антонио!", - сказал функционер на праздновании победы в чемпионате Италии.