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Комо хочет подписать новый контракт со своим тренером
Повышение заработной платы
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сообщается, что в рамках переговоров по новому контракту "Комо" готовы сравняться с зарплатой, которую "Рома" предложила их главному тренеру Сеску Фабрегасу.
Испанца связывали с переходом в "Рому" на смену Клаудио Раньери после завершения сезона 2024/25. Также его серьезно связывали с "Байером" как замену Хаби Алонсо, однако он решил остаться в "Комо", после чего немецкий клуб переключился на вариант с Эриком тен Гагом.
По информации журналиста Альфредо Педуллы, "Комо" готовы предложить Фабрегасу, действующий контракт которого рассчитан до лета 2028 года, повышение зарплаты до 5 миллионов евро в год, чтобы отбить интерес других клубов.
Эта сумма считается идентичной той, которую предлагала "Рома", чтобы он возглавил команду на "Стадио Олимпико" после Раньери. Педулла добавляет, что в "Комо" уверены – 38-летний тренер не перейдет ни в один другой клуб Серии A, за исключением "Интера", если Симоне Индзаги решит покинуть клуб.
Добавим, что сезон 2024/25 "Комо" завершил на 10 месте в турнирной таблице Серии А.
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