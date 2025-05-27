Известен потенциальный кандидат на замену Симоне Индзаги в Интере

Известно, кто может возглавить миланский "Интер", если Симоне Индзаги покинет клуб этим летом.

По информации от журналиста Альфредо Педуллы, руководство "Интера" планирует предложить Сеску Фабрегасу работу в клубе, если Симоне Индзаги уйдет, впрочем приоритетом "нерадзурри" на данный момент является финал Лиги Чемпионов, после которого будет обсуждаться будущее Индзаги, к которому длительное время проявляет предметный интерес саудовский "Аль-Хиляль".

Также отмечается, что в услугах Фабрегаса серьезно заинтересована "Рома", которая предложила 38-летнему испанскому специалисту работу в клубе и зарплату в размере 5 миллионов евро за сезон. Однако "Комо" предлагает Фабрегасу похожие условия.

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Добавим, что в этом сезоне "Комо" под руководством Сеска Фабрегаса заняло десятое место в турнирной таблице Серии А с 49 очками. Это был полноценный дебют для испанца во главе команды.