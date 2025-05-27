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Милан рассматривает возможность подписания бывшего игрока Барселоны
Скоро станет свободным агентом
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Милан" обратил внимание на Хуниора Фирпо, который может присоединиться к клубу как свободный агент после завершения контракта с "Лидсом".
Это не первый раз, когда миланский клуб следит за левым защитником. Однако ранее трансфер так и не состоялся из-за высокой трансферной стоимости. Этим же летом ситуация изменилась. Контракт Фирпо с "Лидсом" истекает 30 июня, так что он станет свободным агентом – хотя его зарплатные требования остаются достаточно высокими.
По информации журналиста Маттео Моретто, "Милан" может снова попытаться подписать бывшего игрока "Барселоны". Его приход также может поставить под сомнение будущее Тео Эрнандеса, контракт которого истекает следующим летом, а сам он стремится играть в Лиге чемпионов. С другой стороны, Фирпо могут рассматривать как замену Алексу Хименесу, ведь "Реал" может активировать опцию выкупа молодого защитника.
Добавим, что в сезоне 2024/25 Фирпо провел 35 матчей за "Лидс" во всех турнирах, забив 4 гола и отдав 10 ассистов.
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