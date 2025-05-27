Милан рассматривает возможность подписания бывшего игрока Барселоны

"Милан" обратил внимание на Хуниора Фирпо, который может присоединиться к клубу как свободный агент после завершения контракта с "Лидсом".

Это не первый раз, когда миланский клуб следит за левым защитником. Однако ранее трансфер так и не состоялся из-за высокой трансферной стоимости. Этим же летом ситуация изменилась. Контракт Фирпо с "Лидсом" истекает 30 июня, так что он станет свободным агентом – хотя его зарплатные требования остаются достаточно высокими.

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По информации журналиста Маттео Моретто, "Милан" может снова попытаться подписать бывшего игрока "Барселоны". Его приход также может поставить под сомнение будущее Тео Эрнандеса, контракт которого истекает следующим летом, а сам он стремится играть в Лиге чемпионов. С другой стороны, Фирпо могут рассматривать как замену Алексу Хименесу, ведь "Реал" может активировать опцию выкупа молодого защитника.

Добавим, что в сезоне 2024/25 Фирпо провел 35 матчей за "Лидс" во всех турнирах, забив 4 гола и отдав 10 ассистов.