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Сезон Конте, драмы и драмы Конте. Итоги сезона 2024/25 в Серии А
Яркой игры не было, но драматизма - хоть отбавляй
Getty Images/Global Images Ukraine
Сезон 2024/25 в Серии А не запомнится ярким, качественным. Наоборот - наименее ярким и качественным за последнее время. Зато наиболее драматичным, интригующим. Перед последним туром первое и второе, четвертое и пятое, пятое и шестое места разделяло лишь одно очко, а 17-ое и 18-ое и вовсе шли наравне, и пять команд боролись против вылета. Все это мы запомним надолго.
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|38
|24
|10
|4
|59-27
|82
|2
|38
|24
|9
|5
|79-35
|81
|3
|38
|22
|8
|8
|78-37
|74
|4
|38
|18
|16
|4
|58-35
|70
|5
|38
|20
|9
|9
|56-35
|69
|6
|38
|19
|8
|11
|60-41
|65
|7
|38
|18
|11
|9
|61-49
|65
|8
|38
|18
|9
|11
|61-43
|63
|9
|38
|16
|14
|8
|57-47
|62
|10
|38
|13
|10
|15
|49-52
|49
|11
|38
|10
|14
|14
|39-45
|44
|12
|38
|12
|8
|18
|41-56
|44
|13
|38
|10
|13
|15
|37-49
|43
|14
|38
|10
|7
|21
|34-66
|37
|15
|38
|9
|9
|20
|40-56
|36
|16
|38
|7
|15
|16
|44-58
|36
|17
|38
|8
|10
|20
|27-58
|34
|18
|38
|6
|13
|19
|33-59
|31
|19
|38
|5
|14
|19
|32-56
|29
|20
|38
|3
|9
|26
|28-69
|18
Общие тенденции
Впервые за 15 лет сразу девять матчей одного тура состоялись в одно и то же время. Предпоследнего. Именно из-за турнирных причин, борьбы на всех фронтах. Все эти девять матчей влияли на достижение важных мест. В последнем туре восемь матчей все еще влияли на достижение таких и шесть состоялись одновременно.
При этом, похоже, драматизм и невысокое качество идут рука об руку. Как раз в качественных сезонах борьбы было гораздо меньше. Кто-то в борьбе за важные места убегал далеко. А вот в некачественных многие играли на одном уровне, и потому интрига сохранялась до последнего. Как в сезоне 2024/25.
Насколько некачественно и нестабильно было на этот раз? Все гранды выдавали весьма неудачные периоды. Чемпион "Наполи" - из одной победы в семи турах, "Интер" - из двух в шести, "Аталанта" и "Лацио" - из одной в шести, "Ювентус", "Рома" и "Болонья" - из одной в восьми, "Фиорентина" - из нуля в шести, "Милан" - из двух в восьми.
82 очка "Наполи" - худший показатель любого чемпиона с сезона 2010/11. А меньше 82-ух чемпион не набирал с сезона 2002/03, когда в лиге еще играли 18, а не 20 команд. По разнице мячей (+32) "Наполи" - единолично худший чемпион с сезона 1999/2000, причем с большим отставанием почти от всех. По забитым мячам (59) - единолично худший с 1998/99, также с большим отставанием.
С другой стороны, четвёртая команда лиги набрала 70 очков в третьем из четырёх последних сезонов. В ещё одном было 69. То есть здесь уровень сохранился. А как раз пятая повысила свой уровень на 4-5 очков. Создав интригу. Вторая также повысила свой уровень на 7-8 очков, создав интригу в борьбе за Скудетто.
В целом среднее число забитых за матч в сезоне в лиге - 2.5605. Худшее с сезона 2011/12. Правда, это не означает, что в Серии А играли в катеначчо. Девять команд превысили 53 процента владения мячом, девять - 13 ударов по воротам за матч. В Ла Лиге таких, например, набралось лишь по пять, в Бундеслиге - четыре и пять соответственно, в Лиге 1 - по шесть. В АПЛ кстати, шесть и 11.
Подводила в Италии точность, подводило принятие решений. Именно качество. Как симптом, или даже как причина - острый недостаток проявивших себя в сезоне атакующих полузащитников, как центральных, "десяток", так и вингеров. Роберто Баджо, Франческо Тотти, Кака, Папу Гомеса, Лоренцо Инсинье в этой лиге и близко нет. Да и лишь два форварда забили более 15-ти мячей.
На этом фоне даже опорники выглядели в атаке монстрами. Опорник - Скотт МакТоминей - и был признан лучшим игроком сезона. Ангисса, Рейндерс также забивали как никогда в карьере.
Топ-3
Прежде всего сезон 2024/25 запомнится победой Антонио Конте. Он стал первым в истории со Скудетто с тремя разными командами. Первым с сезона 1998/99, кто вытащил команду с десятого места в предыдущем сезоне на первое. Еще и потеряв летом Виктора Осимхена и Петра Зелински и сумев заменить их лишь в самом конце августа, потеряв зимой Хвичу Кварацхелию и не заменив его никем.
Конте, как всегда, ссорился с руководством клуба, с арбитрами, прессой. Заявляя, что этот клуб не способен выигрывать, что его инфраструктура отсталая. Концовку сезона вообще провел под ливнем слухов о своем уходе в "Ювентус" летом. Как обычно, его команда играла скучно, забивала мало (семь раз 1:0). Но, как всегда, пропустила меньше всех (27 против 35-ти второго места).
У него МакТоминей забил 12 мячей - на пять больше, чем рекорд карьеры, у него Ангисса забил шесть, что больше, чем за всю карьеру в Топ-лигах вместе взятую. У Конте Ромелу Лукаку тяжело работал и добыл не только 14 голов, но и десять ассистов. Став лучшим ассистентом лиги. Если МакТоминей - лучший в сезоне, то Лукаку - несомненно второй.
У Конте из-за травм левый защитник играл в центре обороны, левый защитник или опорник - на фланге атаки. И все работали четко. У Конте мало пропускала оборона с Жезусом, Ррахмани, Марином.
Ему пришлось не раз менять тактическую схему, в том числе отказываясь от трех центральных защитников, от чего несколько лет назад обещал отказаться "только через мой труп". И пришлось заявлять, что этот сезон был несомненно сложнейшим в его тренерской карьере, что ему пришлось перейти границы собственных возможностей. И ведь сумел.
Впрочем, можно сказать и что это Скудетто проиграл "Интер". Уже пятый сезон - безоговорочно лучший состав Серии А. Из этих пяти он дважды взял Скудетто легко, однажды стал лишь третьим, а дважды боролся за Скудетто до последнего тура, но проиграл. Заставляя думать о недостатке характера, чемпионской безжалостности и даже недостатке тренерских качеств Симоне Индзаги.
Он потерял из-за пропущенных мячей после 80-ой минуты 12 очков ("Наполи" - шесть). В том числе - победу в Неаполе и победу в предпоследнем туре над "Лацио", когда на 89-ой минуте шел на первом месте в лиге. Плюс потерял до таких минут 2:0 против "Пармы". Он плохо выступал в Топ-матчах, ни разу не переиграв ни "Ювентус", ни "Милан", ни "Наполи", ни "Болонью".
Его капитан и лучший бомбардир Лаутаро Мартинес упал с 24-ех голов в сезоне 2023/24 до 12-ти, часто был травмирован или не в форме. Маркус Тюрам остался на том же уровне (13:14). А другие форварды оглушительно провалились.
Он провел на 19 матчей больше в сезоне во всех турнирах, чем "Наполи", оставался в трех турнирах до апреля и в итоге просто упал с ног. О чем прежде всего и говорили его представители. Очень важный фактор, ведь в пяти последних сезонах Скудетто брала команда, которая вылетала хотя бы из одного турнира зимой. В четырех из них - вылетала в декабре. Как "Наполи".
В день последнего тура на улицах Неаполя появлялись "иконы" с фотографией Педро, игрока "Лацио", автора обоих голов в ворота "Интера" в предпоследнем. С надписью "Святой Педро, защитник Неаполя". А на "Стадио Марадона" скандировали его имя, пели известную песню Раффаэллы Карры "Педро". Такое отношение еще лучше освещает важность провалов соперников в Скудетто "Наполи".
"Аталанта" долго виделась претендентом на Скудетто, но лишь четыре победы в 14-ти турах выбили ее из борьбы. Причем зимой, когда можно было поправить дела трансферами, но этого не было сделано. Да и летом трансферы пришли с большим опозданием, в последние дни. Хотя Матео Ретеги успел стать капоканноньере лиги с 25-ю голами и побить клубный рекорд Филиппо Индзаги.
В целом бергамцы забили 78 мячей - на 19 больше, чем чемпион. Но распределяли их неравномерно. То 5:0, то 0:0, то 6:1, то 0:1. Они проваливались дома - лишь восьмое место в домашней таблице. Ну и вообще не хватило жесткости гранда и веры в себя. Джан Пьеро Гасперини заявил, что этот состав и не способен на больше, чем 74 очка. 80 в его каденцию "Богиня" никогда и не набирала.
4-9 места
Команды с 4-9 мест долго сильно отставали от лидеров и шли очень плотно между собой. И никто из них не может записать сезон в лиге себе в актив. В "Ювентусе" постоянно повторяют, что четвертое место - не достижение, Клаудио Раньери говорит, что задача "Ромы" - играть в Лиге Чемпионов каждый год, а она не была там с сезона 2018/19. "Фиорентине" же уже надоела Лига Конференций.
"Ювентус" набрал очки в своем диапазоне четырех последних лет (70-72), "Рома" набрала 69 после четырех сезонов подряд с 63-мя. "Фиорентина" заняла свое лучшее место с сезона 2015/16 и набрала наибольшее количество очков с сезона 2013/14. Но и они недовольны. И уж точно - развалившийся "Милан", оставшийся без Еврокубков "Лацио" и упавшая на четыре места "Болонья".
После лета с покупками на 200 миллионов евро в "Ювентусе" ожидали совсем иной сезон. Но Тьяго Мотта даже отобрал сущность "Ювентуса". При нем команда много пропускала, особенно - в решающие минуты, в концовках, не могла удержать преимущество в счете. А затем развалилась и взбунтовалась против него. Игор Тудор вернул порядок и место в Лиге Чемпионов, но игра оставалась серой.
Сильно мешала эпидемия травм в обороне, но такой клуб не имеет право оправдываться таким. Тем более, что и атака не работала - седьмое место в лиге по забитым. Не имел право Мотта оправдываться и участием во многих турнирах. "Ювентус" должен быть выше этого. Мотта просто не понял, куда попал.
"Рома" завалила все что можно в начале сезона с увольнением Даниэле Де Росси и Иваном Юричем. Затем удалось позвать на помощь с пенсии Раньери, и тот перед возвращением на пенсию сотворил чудо. В последних 22-ух турах команда набрала 53 очка - темп 92-ух очков за сезон, то есть десяти больше, чем набрал чемпион, "Наполи". Но слишком много было потеряно до этого.
Подводила "волков" даже в период Раньери атака. В целом в сезоне она лишь девятая в лиге. Ее лучший бомбардир Артем Довбик забил 12 мячей - в последний раз лучший "Ромы" в лиге забивал меньше в сезоне 2018/19 - и постоянно подвергался критике. А второй бомбардир забил лишь семь мячей. Травмы Пауло Дибалы и ужасный сезон капитана Лоренцо Пеллегрини сильно мешали.
"Фиорентина" одержала знаковые, исторические победы - 3:0 над "Интером", 3:0 над "Ювентусом". Но и проигрывала командам, которые в итоге вылетели - "Монце", "Венеции". Выдала серию из восьми побед, но и из шести матчей без побед. Ее лихорадило постоянно, тренер Раффаэле Палладино и спортивный директор Даниэле Праде пребывали под угрозой отставки.
В итоге удалось на падающем флажке пробиться в Лигу Конференций в четвертый раз подряд, установить клубные статистические достижения, указанные выше. А это неплохо, учитывая, что летом 2024-го строила совершенно новую команду с новым тренером. Но хотелось бы большего.
"Лацио" долго шел сильно, играл в яркий быстрый вертикальный футбол, который даже назвали "стилем Марко Барони". Но затем закончились физические силы, и команда покатилась. Лишь четыре победы в последних 14-ти турах, лишь одна - в последних 12-ти домашних. И вот уже нет выхода в Еврокубки впервые с сезона 2015/16, Барони, скорее всего, уволят, а болельщики протестуют.
"Болонья" также очень долго шла сильно, также долго претендовала на выход в Лигу Чемпионов, вышла на четвертое место в апреле. Но затем бросила все силы на другой турнир, желая выиграть первый трофей за 51 год. Выиграла Кубок Италии и без ума от счастья, но в лиге скатилась - одна победа в последних восьми турах. Она сделала свой выбор.
Ну а "Милан" после уверенного второго места в предыдущем сезоне совершил все возможные ошибки. Ошибся с тренерами - Паулу Фонсекой, Сержиу Консейсау, с главным форвардом - Альваро Моратой. А еще и мешали работать наглые функционеры. Грызня между ними - Златаном Ибрагимовичем, Джорджо Фурлани, Джеффри Монкадой, Антонио Д'Оттавио - развалила команду и весь клуб.
С декабря и до конца сезона в клубе даже не было спортивного директора.
Разумеется, есть вопросы к лидерам команды - Рафаэлю Леау, Тео Эрнандесу, Майку Маньяну, думавшим о своих новых контрактах и игравшим плохо, к Морате. К провалу скамьи запасных. Но здесь рыба уж точно гниет с головы. С руководства клуба. Бунты, неповиновение Тео, Леау, Абрахама, Томори, Калабрии тренерам, их изгнание на трибуны - это же просто симптомы гниющей головы.
Другие
Десятое место занял "Комо". Новичок лиги. Сенсация? Нет, учитывая, что очень богат и потратил зимой на трансферы больше, чем кто-либо в лиге. Полгода Сеск Фабрегас и команда учились, набивали шишки, были близки к зоне вылета. А потом усилились, да и поумнели. За ним расположились "Торино", "Удинезе" и "Дженоа", которым и прогнозировали такие места. Вечные скучные середняки.
Вечным середняком казалась и "Монца". Но уход Палладино и особенно - смерть Сильвио Берлускони - подкосили ее. Да и тренерский выбор дебютанта Серии А Алессандро Несты был ошибочным. Команда еле-еле избежала показателя худшей в истории Серии А.
Остальные боролись против вылета. Пятеро - до последнего тура, "Кальяри" - до предпоследнего. "Верона" и "Парма" все же выглядели солиднее и должны были обеспечивать место в лиге до этого. В последнем туре они доказали это гостевыми победами. А вот "Лечче", "Венеция" и "Эмполи" болтались внизу постоянно, устраивали серии из 13-ти, 14-ти, 20-ти матчей без побед соответственно.
Почему вылетели именно "Венеция" и "Эмполи"? Первая играла неплохо, но постоянно привозила себе глупые голы. Эусебио Ди Франческо будто проклят. А второй страдал от дикой эпидемии травм (из-за нее пришлось даже взять в феврале Виктора Коваленко, не числившегося ни в одном клубе с июля). А также был занят в Кубке, где впервые в своей истории вышел в полуфинал.
Лучшие игроки сезона: 1. Скотт МакТоминей ("Наполи"), 2. Ромелу Лукаку ("Наполи"), 3. Матео Ретеги ("Аталанта"), 4. Миле Свилар ("Рома"), 5. Андре-Франк Замбо Ангисса ("Наполи")
Лучшие тренеры сезона: 1. Антонио Конте ("Наполи"), 2. Клаудио Раньери ("Рома"), 3. Джан Пьеро Гасперини ("Аталанта"), 4. Сеск Фабрегас ("Комо"), 5. Симоне Индзаги ("Интер")
Сборная сезона: Свилар ("Рома"), Ди Лоренцо ("Наполи"), А. Бастони ("Интер"), Буонджорно ("Наполи"), Тавареш ("Лацио"), Рейндерс ("Милан"), Ангисса ("Наполи"), МакТоминей ("Наполи"), Лукаку ("Наполи"), Ретеги ("Аталанта"), Орсолини ("Болонья")
Запасные: Мерет ("Наполи"), Белланова ("Аталанта"), Думфриз ("Интер"), Ррахмани ("Наполи"), Ндика ("Рома"), Димарко ("Интер"), Де Роон ("Аталанта"), К. Тюрам ("Ювентус"), Барелла ("Интер"), Пас ("Комо"), Кен ("Фиорентина"), Лукман ("Аталанта")
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
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