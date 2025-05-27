Карло Анчелотти объяснил, почему не рассматривал вариант возглавить сборную Италии

Во время первой пресс-конференции Карло Анчелотти на посту главного тренера сборной Бразилии у него спросили, почему он решил начать международную тренерскую карьеру именно с Бразилией, а не с родной Италией.

"Италия мне не звонила. Они не звонили, потому что у них уже есть замечательный тренер – Лучано Спаллетти. Зато Бразилия позвонила. Я очень горжусь тем, что я здесь, ведь история говорит сама за себя: Бразилия – самая титулованная национальная команда в мире, она пятикратный чемпион мира. На мне лежит огромная ответственность – выиграть шестой титул", – сказал Анчелотти.

Напомним, что Карло Анчелотти будет готовить сборную Бразилии к участию в Чемпионате мира 2026 года. Свой первый матч во главе "селесао" он проведет уже 6-го июня в поединке с Эквадором в рамках квалификации к ЧМ-2026.