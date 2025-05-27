Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Карло Анчелотти объяснил, почему не рассматривал вариант возглавить сборную Италии
В Италии уже есть отличный тренер
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Во время первой пресс-конференции Карло Анчелотти на посту главного тренера сборной Бразилии у него спросили, почему он решил начать международную тренерскую карьеру именно с Бразилией, а не с родной Италией.
"Италия мне не звонила. Они не звонили, потому что у них уже есть замечательный тренер – Лучано Спаллетти. Зато Бразилия позвонила. Я очень горжусь тем, что я здесь, ведь история говорит сама за себя: Бразилия – самая титулованная национальная команда в мире, она пятикратный чемпион мира. На мне лежит огромная ответственность – выиграть шестой титул", – сказал Анчелотти.
Напомним, что Карло Анчелотти будет готовить сборную Бразилии к участию в Чемпионате мира 2026 года. Свой первый матч во главе "селесао" он проведет уже 6-го июня в поединке с Эквадором в рамках квалификации к ЧМ-2026.
Популярное сейчас
- "Это жизнь и надо понимать и принимать ситуацию такой, какая она есть": Кучер – о грядущих изменениях в Черноморце
- Леоненко: Не удивлюсь, если Александрия повторит путь Днепра-1, который вышел в еврокубки и исчез
- УАФ определилась с местом проведения домашних матчей сборной Украины в отборе к ЧМ-2026
- Интер предложит контракт легенде мадридского Реала
- Семья Суркисов с трофеем: Яна Суркис показала трогательное фото после триумфа Динамо
- Защитник Динамо подарил своей девушке косметологическую клинику. ФОТО