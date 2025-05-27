Мишель Платини опроверг слухи о том, что он станет президентом итальянского гранда 

Во время пресс-конференции, состоявшейся в рамках 20-го турнира по гольфу Fondazione Vialli e Mauro Golf Cup в Италии, Мишель Платини прокомментировал слухи о якобы полученном предложении стать президентом "Ювентуса", которые циркулируют после того, как швейцарский суд в марте оправдал француза.

"Никто из "Ювентуса" никогда не обращался ко мне. Я не могу рассматривать эту идею, если не было никаких разговоров. У меня хорошая жизнь, и этого мне достаточно.

Когда-то Аньелли спрашивал меня, но я ответил "нет", потому что должен был вернуться домой. Мне, конечно, приятно, что даже через 40 лет люди до сих пор обо мне вспоминают.

Я больше не слежу внимательно за итальянским футболом. Из Франции его сложно смотреть, а с тех пор, как я больше не президент УЕФА, я меньше вовлечен. Но я рад, что "Юве" финишировал четвертым – в футболе, если не можешь выиграть, по крайней мере старайся не проиграть. Лига чемпионов очень важна для клуба", – сказал Платини.