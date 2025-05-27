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Мишель Платини опроверг слухи о том, что он станет президентом итальянского гранда 

Италия

Почти не следит за итальянским футболом

Мишель Платини опроверг слухи о том, что он станет президентом итальянского гранда 

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Во время пресс-конференции, состоявшейся в рамках 20-го турнира по гольфу Fondazione Vialli e Mauro Golf Cup в Италии, Мишель Платини прокомментировал слухи о якобы полученном предложении стать президентом "Ювентуса", которые циркулируют после того, как швейцарский суд в марте оправдал француза.

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"Никто из "Ювентуса" никогда не обращался ко мне. Я не могу рассматривать эту идею, если не было никаких разговоров. У меня хорошая жизнь, и этого мне достаточно.

Когда-то Аньелли спрашивал меня, но я ответил "нет", потому что должен был вернуться домой. Мне, конечно, приятно, что даже через 40 лет люди до сих пор обо мне вспоминают.

Я больше не слежу внимательно за итальянским футболом. Из Франции его сложно смотреть, а с тех пор, как я больше не президент УЕФА, я меньше вовлечен. Но я рад, что "Юве" финишировал четвертым – в футболе, если не можешь выиграть, по крайней мере старайся не проиграть. Лига чемпионов очень важна для клуба", – сказал Платини.

Добавим, что Платини играл за "Ювентус" в 1982-1987 годах, проведя 223 матча за клуб во всех турнирах, в которых отметился 104 голами и 49 ассистами.

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Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Алексей Полищук
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