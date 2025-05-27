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Антонио Конте встретился с президентом Наполи, чтобы обсудить будущее в клубе

Италия

Вскоре будет принято окончательное решение

Антонио Конте встретился с президентом Наполи, чтобы обсудить будущее в клубе

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Наполи" Антонио Конте встретился с президентом клуба после празднования победы в Серии А.

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил о том, что прямо сейчас между Антонио Конте и президентом «Наполи» Аурелио Де Лаурентисом происходит встреча, во время которой обсуждается будущее специалиста в клубе.

Ранее появлялась информация о том, что Антонио Конте заинтересован в возвращении в "Ювентус".

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Под руководством 55-летнего итальянца "Наполи" в этом сезоне выиграл чемпионат Италии, завоевав свое четвертое скудетто в истории. Также отметим, что Антонио Конте, выиграв этот трофей, установил уникальный рекорд в Серии А.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
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