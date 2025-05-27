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Милан работает над трансфером талантливого нападающего

Италия

В первый рабочий день нового спортдира

Милан работает над трансфером талантливого нападающего

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает журналист Даниэле Лонго, новый спортивный директор "Милана" Игли Таре, который был официально назначен на эту должность в понедельник, сразу приступил к работе. Бывший функционер "Лацио" уже успел провести переговоры с "Ромой" по трем игрокам: Тэмми Абрахаму, ныне играющего в аренде на "Сан-Сиро", Алексису Салемакерсу, играющего в аренде в Риме, и Франческо Камарде, который может быть отдан в аренду в сезоне 2025/26.

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В переговорах между Таре, "Миланом" и "Ромой" также участвовал агент Джузеппе Ризо, который является посредником в трансфере Салемакерса. Он также представляет интересы Лоренцо Лукки, которого связывают с возможным переходом в "Милан". Ризо сообщил "Милану", что трансфер Лукки из "Удинезе" обойдется примерно в 25 миллионов евро. Лукка – игрок, которого высоко оценивает руководство "россонери", но клуб хочет сначала назначить нового главного тренера, прежде чем принимать окончательное решение о возможном подписании форварда.

Добавим, что в сезоне 2024/25 Лукка провел 36 матчей за "Удинезе" во всех турнирах, забив 14 голов и отдав 2 ассиста.

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Игли Таре Удинезе Милан Рома (Италия)
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Источник:
Calciomercato
Опубликовал: Алексей Полищук
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