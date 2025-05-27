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Действующие чемпионы Италии встретились с Папой Римским в Ватикане

Италия

Глава католической церкви принял Наполи

Действующие чемпионы Италии встретились с Папой Римским в Ватикане

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Папа Римский Лев XIV встретился с действующим чемпионом Италии — "Наполи", завоевший титул Серии А. Клуб из Неаполя во главе с президентом Аурелио Де Лаурентисом и наставником команды Антонио Конте посетил Ватикан.

Во время встречи Папа Римский отметил, что в этом году титул завоевала именно команда, а не отдельные игроки, и он поздравил весь персонал клуба. По его словам, сейчас образовательная роль спорта очень важна, поэтому попросил обращать пристальное внимание на этот аспект, ведь от этого зависит человеческое развитие молодежи. В подарок от "Наполи" Лев XIV получил футболку "партенопейцев" со своим именем и автографами от всех игроков команды.

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Напомним, что "Наполи" в этом сезоне выиграл свое четвертое "скудетто" в истории, завоевав титул чемпионов Серии А.

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Источник:
Vatican News
Опубликовал: Андрей Журба
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