Действующие чемпионы Италии встретились с Папой Римским в Ватикане

Папа Римский Лев XIV встретился с действующим чемпионом Италии — "Наполи", завоевший титул Серии А. Клуб из Неаполя во главе с президентом Аурелио Де Лаурентисом и наставником команды Антонио Конте посетил Ватикан.

Во время встречи Папа Римский отметил, что в этом году титул завоевала именно команда, а не отдельные игроки, и он поздравил весь персонал клуба. По его словам, сейчас образовательная роль спорта очень важна, поэтому попросил обращать пристальное внимание на этот аспект, ведь от этого зависит человеческое развитие молодежи. В подарок от "Наполи" Лев XIV получил футболку "партенопейцев" со своим именем и автографами от всех игроков команды.

Pope Leo XIV met the Serie A champs ???????? pic.twitter.com/ACd4H4jUpE — B/R Football (@brfootball) May 27, 2025

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Напомним, что "Наполи" в этом сезоне выиграл свое четвертое "скудетто" в истории, завоевав титул чемпионов Серии А.