Будущее Гасперини в Аталанте остается под вопросом

Будущее главного тренера "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини в клубе остается под вопросом.

Как сообщает издание Sky Sport Italia, в этот вторник, 27-го мая, опытный наставник бергамасков встретился с руководством клуба, чтобы обсудить возможность ухода, тогда как представители "Аталанты" предлагают продолжить сотрудничество с 67-летним итальянцем. Во время разговора не обсуждались планы на будущее и бюджет на лето.

Известно, что "Рома" рассматривает назначение Гасперини на должность нового главного тренера в следующем сезоне. Также существует вероятность, что руководство "Милана" может быть заинтересованным в его услугах.

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Ранее появлялась информация о том, что "Аталанта" сделала предложение нового соглашения для Джан Пьеро Гасперини. В этом сезоне бергамаски закончили сезон в Серии А на третьем месте в турнирной таблице.