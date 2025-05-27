  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Вратарь Ювентуса пропустит Клубный Чемпионат мира

В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вратарь Ювентуса пропустит Клубный Чемпионат мира

Италия

Жаль

Вратарь Ювентуса пропустит Клубный Чемпионат мира

Новина українською

Вратарь "Ювентуса" пропустит Клубный Чемпионат мира.

26 мая Маттиа Перин перенес операцию на пятом пальце правой руки. Сроки восстановления составляют около 8 недель. Таким образом, вратарь не сыграет на Клубном Чемпионате Мира.

"В случае отсутствия основного вратаря Микеле Ди Грегорио "бьянконери" смогут выпустить на поле третьего вратаря Карло Пинсольо", - сообщают итальянские СМИ.

В этом сезоне Маттиа Перин сыграл 9 матчей за "Ювентус", в которых пропустил 8 голов и ещё в трёх матчах отстоял "на ноль".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что "Ювентус" на Клубном Чемпионате мира сыграет в группе против английского "Манчестер Сити", марокканского "Видада" и "Аль-Айна" из ОАЭ.

Турнир пройдёт с 15 июня – 13 июля в США.

По теме
yellow-arrow
Будущее Гасперини в Аталанте остается под вопросом
yellow-arrow
Действующие чемпионы Италии встретились с Папой Римским в Ватикане
yellow-arrow
Милан работает над трансфером талантливого нападающего
Ювентус (Турин) Маттиа Перин Клубный чемпионат мира
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sky Italia
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости