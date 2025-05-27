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Вратарь Ювентуса пропустит Клубный Чемпионат мира
Жаль
Вратарь "Ювентуса" пропустит Клубный Чемпионат мира.
26 мая Маттиа Перин перенес операцию на пятом пальце правой руки. Сроки восстановления составляют около 8 недель. Таким образом, вратарь не сыграет на Клубном Чемпионате Мира.
"В случае отсутствия основного вратаря Микеле Ди Грегорио "бьянконери" смогут выпустить на поле третьего вратаря Карло Пинсольо", - сообщают итальянские СМИ.
В этом сезоне Маттиа Перин сыграл 9 матчей за "Ювентус", в которых пропустил 8 голов и ещё в трёх матчах отстоял "на ноль".
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Напомним, что "Ювентус" на Клубном Чемпионате мира сыграет в группе против английского "Манчестер Сити", марокканского "Видада" и "Аль-Айна" из ОАЭ.
Турнир пройдёт с 15 июня – 13 июля в США.
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