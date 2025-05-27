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Саудовский топ-клуб планирует серьезно потратиться этим летом на звездного нападающего и нового тренера
Предлагают огромные деньги
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Саудовский топ-клуб планирует серьезно потратиться этим летом на звездного нападающего и нового тренера.
Как сообщил журналист Экрем Конур, руководство "Аль-Хиляля" этим летом намерено подписать Виктора Осимхена, который выступает на правах аренды за "Галатасарай", хотя его контракт принадлежит "Наполи". А новым главным тренером их команды должен стать Симоне Индзаги, который сейчас возглавляет миланский "Интер".
Отмечается, что саудовский клуб готов заплатить "партенопейцам" 75 миллионов евро за 26-летнего нигерийского форварда, предложив ему зарплату в размере 45 миллионов евро в год. Кроме того, они уже сделали предложение Симоне Индзаги с зарплатой в 25 миллионов в год, что сделает его одним из самых высокооплачиваемых тренеров мира.
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Этот сезон "Аль-Хиляль" закончил в Саудовской Про-лиге на втором месте с 75 очками в турнирной таблице.
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