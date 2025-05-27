Италия
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Сборная Италии показала заявку на квалификационные матчи Чемпионата Мира 2026
Вызвано 27 футболистов
Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Италии показала заявку на квалификационные матчи Чемпионата Мира 2026.
В заявку попало 27 футболистов.
- Вратари: Доннарумма ("ПСЖ"), Мерет ("Наполи"), Викарио ("Тоттенхэм");
- Защитники: Ачерби, Бастони (оба - "Интер"), Буонжиорно ("Наполи"), Камбьясо ("Ювеннтус"), Коппола ("Верона"), Ди Лоренсо ("Наполи"), Димарко ("Интер"), Габбиа ("Милан"), Гатти ("Ювентус"), Удоджи ("Тоттенхэм"), Заппакоста ("Аталанта");
- Полузащитники: Барелла ("Интер"), Касадеи ("Торино"), Фраттези ("Интер"), Локателли ("Ювентус"), Риччи ("Торино"), Ровелла ("Лацио"), Тонали ("Наполи");
- Нападающие: Кин ("Фиорентина"), Лукка ("Удинезе"), Мальдини ("Аталанта"), Орсолини ("Болонья"), Распадори ("Наполи"), Ретеги ("Аталанта").
Spalletti's squad list for our World Cup qualifiers against Norway and Moldova ????#Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/AcLyKk7ozx— Italy ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri_En) May 26, 2025
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Напомним, что сборная Италии сыграет против сборной Норвегии (6 июня) и Молдовы (9 июня).
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