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Сборная Италии показала заявку на квалификационные матчи Чемпионата Мира 2026

Италия

Вызвано 27 футболистов

Сборная Италии показала заявку на квалификационные матчи Чемпионата Мира 2026

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сборная Италии показала заявку на квалификационные матчи Чемпионата Мира 2026.

В заявку попало 27 футболистов.

  • Вратари: Доннарумма ("ПСЖ"), Мерет ("Наполи"), Викарио ("Тоттенхэм");
  • Защитники: Ачерби, Бастони (оба - "Интер"), Буонжиорно ("Наполи"), Камбьясо ("Ювеннтус"), Коппола ("Верона"), Ди Лоренсо ("Наполи"), Димарко ("Интер"), Габбиа ("Милан"), Гатти ("Ювентус"), Удоджи ("Тоттенхэм"), Заппакоста ("Аталанта");
  • Полузащитники: Барелла ("Интер"), Касадеи ("Торино"), Фраттези ("Интер"), Локателли ("Ювентус"), Риччи ("Торино"), Ровелла ("Лацио"), Тонали ("Наполи");
  • Нападающие: Кин ("Фиорентина"), Лукка ("Удинезе"), Мальдини ("Аталанта"), Орсолини ("Болонья"), Распадори ("Наполи"), Ретеги ("Аталанта").
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Напомним, что сборная Италии сыграет против сборной Норвегии (6 июня) и Молдовы (9 июня).

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Источник:
Italy
Опубликовал: Владислав Прийменко
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