Индзаги близок к переходу в клуб из Саудовской Аравии

Главный тренер миланского "Интера" Симоне Индзаги серьезно рассматривает возможность перехода в саудовский клуб "Аль-Хиляль".

По информации Саши Тавольери, хотя никаких документов еще не подписано и некоторые незначительные детали ожидают доработки после финала Лиги чемпионов, итальянский специалист дал свое согласие на переход в Саудовскую Аравию.

Вероятная сделка предусматривает контракт на сумму 25 миллионов долларов в год.

Добавим, что текущий контракт Индзаги с "Интером" рассчитан до 30 июня 2026 года.