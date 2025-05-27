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Индзаги близок к переходу в клуб из Саудовской Аравии

Италия

Специалист может продолжить свою карьеру в Саудовской Аравии

Индзаги близок к переходу в клуб из Саудовской Аравии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер миланского "Интера" Симоне Индзаги серьезно рассматривает возможность перехода в саудовский клуб "Аль-Хиляль".

По информации Саши Тавольери, хотя никаких документов еще не подписано и некоторые незначительные детали ожидают доработки после финала Лиги чемпионов, итальянский специалист дал свое согласие на переход в Саудовскую Аравию.

Вероятная сделка предусматривает контракт на сумму 25 миллионов долларов в год.

Добавим, что текущий контракт Индзаги с "Интером" рассчитан до 30 июня 2026 года.

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Источник:
Sacha Tavolieri
Опубликовал: Екатерина Власова
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