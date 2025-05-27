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Индзаги близок к переходу в клуб из Саудовской Аравии
Специалист может продолжить свою карьеру в Саудовской Аравии
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер миланского "Интера" Симоне Индзаги серьезно рассматривает возможность перехода в саудовский клуб "Аль-Хиляль".
По информации Саши Тавольери, хотя никаких документов еще не подписано и некоторые незначительные детали ожидают доработки после финала Лиги чемпионов, итальянский специалист дал свое согласие на переход в Саудовскую Аравию.
Вероятная сделка предусматривает контракт на сумму 25 миллионов долларов в год.
Добавим, что текущий контракт Индзаги с "Интером" рассчитан до 30 июня 2026 года.
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