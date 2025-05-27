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Стало известно, когда Кевин Де Брюйне может подписать контракт с Наполи
Начало июня?
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник Кевин Де Брюйне, вероятно, подпишет контракт с итальянским "Наполи". Об этом сообщает Calciomercato.com.
По информации источника, уже установлена конкретная дата для завершения трансфера: медицинские тесты и подписание договора запланированы на 2 июня. Кевин Де Брюйне может заключить двухлетнее соглашение с опцией продления на третий год. Заработная плата игрока составит 5.5 миллионов евро в сезон.
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Напомним, что этим летом Кевин Де Брюйне покинет "Манчестер Сити" после 10 лет в клубе на правах свободного агента.
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